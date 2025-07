Hinweisgeber und Silent Majority-Problem: Wenn Schweigen zum Risiko wird

Webinar. Eine hohe Zahl an Meldungen zeigt vielleicht nur die Spitze des Eisbergs: Ein EQS-Webinar widmet sich der Analyse der Speak-up-Kultur.

90% aller Ethikverstöße werden nie gemeldet, heißt es in der Einladung der EQS Group (u.a. Anbieter von Whistleblowing-Systemen) zum Webinar „Wenn Schweigen zum Risiko wird“ am 30.7.2025. Eine hohe Zahl an Meldungen ist demnach nicht automatisch ein Zeichen für eine starke Speak-up-Kultur, es kann sich auch um die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs handeln.

Der Inhalt

In dem Live-Webinar werde u.a. untersucht, warum so viele Probleme nicht gemeldet werden, was Mitarbeiter davon abhält, sich zu äußern, und wie Technologie dabei helfen kann, das wirklich Relevante sichtbar zu machen, so die Veranstalter. Dabei sind Bettina Palazzo (Palazzo Ethics Advisory) und Sandro Reimprecht, Marketing Manager Alps der EQS Group.