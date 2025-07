Lena-Maria Felzmann ist neue Anwältin im Corporate Litigation Team von CMS

Wien. Anwältin Lena-Maria Felzmann wechselt in die Wirtschaftskanzlei CMS. Sie kommt von Neubauer & Partner und wird Teil des Corporate Litigation Teams der Kanzlei.

Anwältin Lena-Maria Felzmann (30) verstärkt ab sofort das Corporate Litigation Team der Wiener Anwaltskanzlei CMS, so eine Aussendung. Vor Ihrem Wechsel war sie Anwältin bei der Kanzlei Neubauer & Partner in Wien.

Felzmann hat Rechtswissenschaften an der Uni Wien studiert und anschließend den englischsprachigen LL.M.-Studienlehrgang „European and International Business Law“ absolviert. Nach ihrem Studium absolvierte sie das Gerichtsjahr am Sprengel des OLG Wien. Danach war sie Rechtsanwaltsanwärterin bei LeitnerLaw. 2023 wechselte sie zu Neubauer & Partner.

Das Statement

„Mit ihrer ausgeprägten Expertise und ihrem großen Engagement ist sie eine echte Bereicherung für uns – und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr“, so Arno Zimmermann, Partner bei CMS und Teil des Corporate Litigation Teams der Kanzlei.