Neues Nachschlagewerk: Verwaltungsethik im Fokus

Ethik & Recht. Ein neues Nachschlagewerk soll ethische Grundlagen und Orientierung für die österreichische Verwaltung bieten.

„Verwaltungsethik im Fokus“, jetzt in 1. Auflage mit rund 140 Seiten erschienen, präsentiert sich als kompaktes Nachschlagewerk für die österreichische Verwaltung. Es soll insbesondere Praktiker:innen Orientierung für gerechte, menschliche und regelkonforme Entscheidungen liefern. „Ethik in der öffentlichen Verwaltung geht weit über die bloße Einhaltung von Gesetzen hinaus, ja, sie erfordert ein verstärktes Bewusstsein für die moralischen Verpflichtungen gegenüber den Bürgern, dem Staat und der Gesellschaft“, schreibt Autor Marlon Possard im Vorwort.

Der Inhalt

Das Buch biete eine prägnante, strukturierte und verständlich aufbereitete Einführung in ethische Theorien und in aktuelle ethische Fragestellungen im Kontext der öffentlichen Verwaltung, so Fachverlag Facultas.

Der Bogen spannt sich dabei thematisch von Transparenz und Integrität bis hin zur Verantwortung im Umgang mit öffentlichen Ressourcen. Das Werk liefere praxisorientierte Antworten und Denkanstöße für eine verantwortungsvolle Verwaltungspraxis in Österreich und nimmt dabei beispielhaft auf problematische Sachverhalte Bezug.

Zielgruppe und Autor

Zielgruppe sind Entscheidungsträger, Praktiker, Studierende und Interessierte. Autor Dr. Marlon Possard ist Assistant Professor (PostDoc) für Recht, Verwaltung und Ethik am Department für Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit und Politik und am Research Center Administrative Sciences (RCAS) der FH Campus Wien – University of Applied Sciences. Zudem lehrt und forscht er am Institut für digitale Transformation und künstliche Intelligenz der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien und Berlin.