Value One verkauft Student-Living-Anbieter Milestone an Macquarie: Die Berater

Wien. Macquarie Asset Management kauft Student-Living-Betreiber Milestone von Value One. Deloitte Legal, Schönherr u.a. waren behilflich.

Deloitte Legal begleitet Value One beim Verkauf von Student-Living-Marke Milestone an Macquarie Asset Management: Macquarie kaufte konkret den international aktiven Student-Living-Betreiber Milestone von der österreichischen Immobiliengruppe Value One.

Bei dieser Transaktion wurde Value One von Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im globalen Deloitte Legal Netzwerk, beraten. Value One ist ein international tätiger Immobilienentwickler und -betreiber mit Sitz in Wien. Macquarie Asset Management wurde von Greenberg Traurig und Schönherr Rechtsanwälte beraten.

Das Kaufobjekt

Milestone wurde 2013 von Value One in Wien gegründet und postioniert sich heute als führender Betreiber im Bereich studentisches Wohnen in Europa. Aktuell betreibt Milestone 17 Häuser in 11 Städten und 6 Ländern. Im Jahr 2024 wurde das Unternehmen mit dem Coliving Award als „Best Student Housing Operator“ ausgezeichnet.

Kürzlich hat nun der Vermögensverwalter Macquarie Asset Management Milestone übernommen. Das Beratungsteam von Deloitte Legal unter der Führung von Partner Johannes Lutterotti bestand aus den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten Yvonne Gutsohn, Mike Schaunig und Lena Winkler. Zudem hat auch das Team von Edgar Huemer, Partner bei Deloitte Österreich, und Tanja Aigner bei steuerlichen Fragen unterstützt.