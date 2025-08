Egeria finanziert Junge Die Bäckerei-Übernahme mit Clifford Chance

Backen & Quick Food. Clifford Chance berät Egeria bei der Finanzierung der Übernahme von Junge Die Bäckerei mit 210 Filialen und drei Produktionsstätten.

Anwaltssozietät Clifford Chance berät den Private-Equity-Investor Egeria bei der Finanzierung der Übernahme von Junge Die Bäckerei sowie dem Management. Junge Die Bäckerei ist laut den Angaben der führende Anbieter von Bäckerei- und Quick-Service-Food-Konzepten in Norddeutschland: Das 1897 in Lübeck gegründete Unternehmen hat heute knapp 5.000 Mitarbeitende in 210 Filialen und drei Produktionsstätten.

Mit der fortlaufenden Unterstützung des bestehenden Managements und der Familie Junge werde Egeria helfen, die Präsenz des Unternehmens in bereits bestehenden Regionen weiter auszubauen und selektiv in neue Regionen zu expandieren. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden, so eine Aussendung.

Das Unternehmen und das Beratungsteam

Egeria ist eine paneuropäische Investmentgesellschaft, die sich auf Investitionen in gesunde Unternehmen mit einem Unternehmenswert von bis zu €500 Millionen konzentriert. Clifford Chance beriet Egeria zuletzt im Mai 2025 bei der Übernahme des SAP-Beratungsunternehmens Cpro.

Das Clifford Chance-Team, das Egeria bei der aktuellen Transaktion beraten hat, bestand aus Partner Simon Reitz, Counsel Christoph Nensa, Senior Associate Nico Köhler und Associate André Weber (alle Global Financial Markets, Frankfurt).