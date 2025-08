PwC Österreich befördert Philipp Gaggl und Ulf Kuehle zu Partnern

Wien. Philipp Gaggl und Ulf Kuehle werden Partner bei PwC Österreich. Ihre Themen sind ESG-Transformation bzw. Unternehmensberichterstattung.

Philipp Gaggl (46) ist gebürtiger Grazer und leitet bei PwC Österreich die Sustainability & ESG-Beratung, so eine Aussendung. Er begleite Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien in allen Schritten der ESG-Transformation.

Dabei geht es u.a. um Nachhaltigkeits-Strategien, -Governance und Prozesse, -Reporting sowie Klimaschutz und die Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Seit mehr als einem Jahrzehnt lehrt er zu Nachhaltigkeit an verschiedenen Hochschulen, der Wirtschaftskammer und Austrian Standards.

Leiter der Gruppe Unternehmensberichterstattung

Ulf Kuehle (46), geboren in Soest (Westfalen), leitet die Expertengruppe für Unternehmensberichterstattung bei PwC Österreich. Er war u.a. bei der Finanzmarktaufsicht FMA sowie der europäischen Marktaufsicht ESMA und studierte an den Universitäten in Paderborn, Utrecht und Wuppertal. Seine Schwerpunkte sind Unternehmensberichterstattung, IFRS-Rechnungslegung, Nachhaltigkeitsberichterstattung und Rechnungslegungskontrolle auf Kapitalmärkten. Zudem engagiere er sich im AFRAC, dem Austrian Financial Reporting Advisory Committee.