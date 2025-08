41 % der heimischen Managerinnen arbeiten auch am Wochenende

Management. 41 % der heimischen Managerinnen arbeiten wegen der aktuellen Wirtschaftskrise mittlerweile auch am Wochenende, so das Ergebnis einer Umfrage des Zukunft.Frauen Alumnae Club (ZFAC).

Während immer wieder über eine Verkürzung der Arbeitszeit diskutiert wird, zeigen die Zahlen einer aktuellen Umfrage des Zukunft.Frauen Alumnae Club (ZFAC) ein anders Bild für weibliche Führungskräfte: In der Umfrage unter den rund 400 Mitgliedern des ZFAC gaben 41 % der befragten Managerinnen an, „oft“ oder „häufig“ auch an den Wochenenden zu arbeiten, heißt es in einer Aussendung.

Erklärt wird das steigende Arbeitspensum mit dem durch die aktuelle Wirtschaftssituation entstandenen Druck, der laut 76 % der Befragten in den vergangenen fünf Jahren „gestiegen“ bis „stark gestiegen“ sei. Die befragten Managerinnen arbeiten dabei nur vereinzelt im Homeoffice: 42 % tun das „selten“, 38 % arbeiten maximal 1-2 Tage remote.

Digitale Kompetenz als wichtigstes Management-Skill

Befragt wurden die ZFAC-Mitglieder auch zu ihrer Einschätzung, welche Management-Skills Führungskräfte in Zukunft mitbringen müssen:

72 % sehen die Digitale Kompetenz als wichtigstes Werkzeug,

46 % setzen auf Strategische Führung und

37 % auf Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten.

Fast ein Viertel der Befragten setzt KI ein und nutzt sie für neue Ideen. Bei den Führungs-Skills landen die Kommunikationsfähigkeiten auf dem ersten Platz (60 %), gefolgt von Empowerment Leadership (40 %). Krafträuber Nummer 1 sind laut Umfrage mit 45 % „rechtliche und regulatorische Anforderungen“.