Deloitte Legal holt Lena Winkler als Corporate-Anwältin

Österreich. Deloitte Legal hat eine neue Anwältin im Bereich Corporate/M&A: Lena Winkler (39) kommt vom Energiekonzern OMV.

Deloitte Legal bzw. Jank Weiler Operenyi, die österreichische Rechtsanwaltskanzlei im globalen Deloitte Legal Netzwerk, erweitert das Team im Bereich Corporate/M&A: Lena Winkler verstärkt seit Mai die Praxisgruppe als Rechtsanwältin, so eine Aussendung. Ihr Thema ist demnach insbesondere die Beratung von Unternehmen bei M&A Transaktionen und gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen.

Die Laufbahn

Winkler verfüge über umfassende Expertise im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht sowie in der rechtlichen Begleitung von Unternehmenskäufen, Joint Ventures sowie Umgründungen. Zuletzt war sie mehrere Jahre in der Rechtsabteilung der OMV AG tätig, wo sie insbesondere mit gesellschaftsrechtlichen Themen betraut war. Davor arbeitete sie als Rechtsanwältin im Bereich Corporate M&A in zwei internationalen Rechtsanwaltskanzleien. Sie hat an der Universität Wien und an der Université de Genève studiert.

Das Statement

„Wir freuen uns sehr, Lena Winkler in unserem Team willkommen zu heißen. Mit ihr gewinnen wir eine hochqualifizierte Kollegin, die nicht nur über exzellentes Fachwissen, sondern auch über ein ausgeprägtes wirtschaftliches Verständnis verfügt“, so Alexander Operenyi, Partner bei Deloitte Legal und Leiter der Praxisgruppe M&A.