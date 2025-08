Steuerberater für Ärzte: Phillip Andert wird Partner bei TPA

Wien. TPA holt Steuerberater Phillip Andert (37) in die Partnerriege. Sein Thema sind Gesundheitsberufe, Startups und KMU.

TPA hole mit Phillip Andert einen erfahrenen Steuerberater in die Partner:innenriege, so eine Aussendung. Der gebürtige Wiener bringe steuerliche Expertise in der Beratung von Gesundheitsberufen, Start-Ups sowie Klein- und Mittelunternehmen (KMU).

Die Laufbahn

Andert ist seit 2018 bei TPA tätig und betreue Kund:innen in Fragen der laufenden Steuerberatung, Bilanzierung, Rechtsformgestaltung, Umgründungen sowie der Umsatzsteuer. Zusätzlich bringe er Know-how rund um Automatisierung und digitale Prozessoptimierung in die Beratung ein. Seit 2024 ist Andert auch Mitglied des Führungsteams der auf medizinische Berufe spezialisierten Kanzlei „Leonhart TPA“ (die ehemalige Kanzlei Leonhart wurde von TPA unlängst übernommen).

Andert ist u.a. Mitglied der TPA Kompetenzcenter „Gewinnermittlung und Unternehmereinkünfte“ und „Gesundheitsberufe“. Seine Ausbildung absolvierte er an der Wirtschaftsuniversität Wien mit einem Bachelor in Wirtschaftsrecht und einem Master in Steuern und Rechnungslegung. Vor seinem Start bei TPA war er in einer Big Four-Kanzlei und einer mittelständischen Steuerberatung tätig.

Das Statement

„Mit seinem klaren Anspruch an Qualität und seiner ruhigen, analytischen Art ist Phillip Andert ein gefragter Ansprechpartner – intern wie extern. Seine Ernennung zum Partner ist ein logischer nächster Schritt und ein starkes Signal“ so Monika Seywald, Partnerin bei TPA.