Kathrein Privatbank: Stefan Neubauer wird CEO, Eleonore Leder neue CFO

Private Banking. Stefan Neubauer (44) folgt auf Wilhelm Celeda als CEO der Kathrein Privtabank. Eleonore Leder wird Chief Financial Officer (CFO).

Zum Jahreswechsel steht im Vorstand der Kathrein Privatbank eine Staffelübergabe an, heißt es in einer Aussendung: Der Aufsichtsrat des Geldhauses hat Stefan Neubauer als Nachfolger von Wilhelm Celeda zum neuen CEO ernannt.

Wilhelm Celeda (61), der seit 2019 als CEO der Kathrein Privatbank fungiert, werde nach beinahe 40 Jahren in verschiedenen Führungspositionen im Bankensektor auf eigenen Wunsch im Dezember 2025 für kein weiteres Vorstandsmandat mehr zur Verfügung stehen. Die Kathrein Privatbank ist eine Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI).

Der neue CEO

Stefan Neubauer war nach dem Wirtschaftsstudium an der Universität Wien zwölf Jahre im Investment Banking in der Raiffeisen Centrobank tätig, ist seit Februar 2019 als Mitglied des Vorstands der Kathrein Privatbank u.a. für das Privatkundengeschäft sowie Kathrein Family Konsult verantwortlich und werde mit 1. Jänner 2026 die Position als neuer CEO der Kathrein übernehmen.

Die neue CFO

Eleonore Leder (58) verantwortet aktuell die Bereiche Finanzen, Business Development und Personal der Kathrein Privatbank. Mit Jahreswechsel wird die Bankerin die Rolle der CFO im Vorstand übernehmen.

Leder ist erfahrene Führungskraft und promovierte Wirtschaftspsychologin mit ausgeprägter internationaler Managementexpertise, heißt es weiter. Vor ihrem Eintritt in die Kathrein war sie in leitender Funktion für die Raiffeisen Centrobank tätig und davor u.a. im Wealth und Asset Management in einer Schweizer Großbank.

Die Statements

Stefan Neubauer: „Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen und bin überzeugt, dass wir den bisherigen Wachstumspfad erfolgreich fortsetzen werden. Mein Ziel ist gemeinsam mit unserem Team neue Standards im Private Banking zu setzen und nachhaltigen Erfolg für unsere Kundinnen und Kunden zu sichern.“

Wilhelm Celeda: „Nach langen Überlegungen habe ich beschlossen, dass nach fast 40 Jahren nun für mich der richtige Zeitpunkt gekommen ist, meine Tätigkeit im Bankensektor zu beenden und mich anderen Aufgaben zu widmen. Der Erfolg der letzten mehr als sechs Jahre war nur möglich aufgrund des Vertrauens der Kundinnen und Kunden, der Unterstützung durch den Aufsichtsrat, aber vor allem aufgrund des gesamten großartigen Kathrein-Teams und es freut mich ganz besonders, dass mit der Nominierung von Stefan Neubauer und Eleonore Leder die Weitergabe an die nächste Generation ganz im Sinne des Kathrein-Nachfolge-Schwerpunktes perfekt umgesetzt wird.“

Andrii Stepanenko, Aufsichtsratsvorsitzender der Kathrein Privatbank: „Wilhelm Celeda hat die Kathrein Privatbank in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender mit unternehmerischem Gespür geführt und maßgeblich zur erfolgreichen, nachhaltigen und zukunftsorientierten Positionierung des Hauses beigetragen. Für seinen langjährigen Einsatz und sein Engagement gebührt ihm unser besonderer Dank. Mit Stefan Neubauer übernimmt nun ein erfahrener Private-Banking-Experte, der durch seine bisherigen Verdienste im Vorstand bereits maßgeblich am kontinuierlichen Wachstum und der klaren Positionierung der Kathrein Privatbank beteiligt war. Ich bin überzeugt, dass Stefan Neubauer und Eleonore Leder gemeinsam mit strategischer Weitsicht und hoher Expertise den erfolgreichen Kurs der Bank fortsetzen werden.“