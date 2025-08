Value one-Managerin Sabine Müller neu im Vorstand der Seestadt Aspern

Immobilien & Stadtquartiere. Wien stellt das Führungsteam von aspern Seestadt neu auf: Sabine Müller folgt auf Gerhard Schuster. Die neue Vorständin kommt von value one.

Mit 1. September 2025 wird das Führungsteam der Wien 3420 aspern Development AG neu aufgestellt: Der Schritt erfolgt zur Halbzeit der Errichtung des Wiener Stadtquartiers Seestadt Aspern, die von dem Unternehmen gemanagt wird. Nun übernimmt Sabine Müller bei Wien 3420 laut Aussendung die Vorstandsagenden von Gerhard Schuster, der mit Oktober seinen Ruhestand antritt. Müller war zuletzt Chief Innovation und Marketing Officer des privaten Immobilienentwicklers value one holding GmbH.

Die Aufgaben

Die Seestadt Aspern wird seit dem Jahr 2010 errichtet, basierend auf einem Masterplan, der unter dem damaligen Wohnbaustadtrat und jetzigen Wiener Bürgermeister Michael Ludwig aufgestellt wurde. Bis Anfang der 2030er Jahre sollen insgesamt 11.500 Wohneinheiten für 25.000 Menschen im Norden Wiens realisiert werden, das Investitionsvolumen liegt bei rund 6 Milliarden Euro.

Gemeinsam mit Robert Grüneis, seit Jänner 2023 Teil des Vorstandsteams, werde Sabine Müller künftig die Weiterentwicklung der Seestadt Aspern lenken. Wien 3420 ist zentrale Ansprechpartnerin für Projektwerber, betreibt das Standortmarketing, die Akquisition von Partnern und die Verwertung von Flächen der Seestadt, und zwar in Kooperation mit den rund 20 beteiligten Dienststellen der Stadt Wien.

In ihrer neuen Funktion steuert Müller die Bereiche Vertrieb, Marketing & Kommunikation, Personal, Finanzen und Recht der Wien 3420. Grüneis zeichnet für Produktentwicklung, Liegenschaftsverwaltung, Infrastruktur und Beteiligungen sowie das Stadtteilmanagement verantwortlich.

Die Laufbahn

Sabine Müller bringe über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Immobilienwirtschaft und in nachhaltiger Stadtentwicklung mit. Bei value one war sie seit 2005 in leitenden Positionen tätig und verantwortete dort unter anderem Projekte wie das Stadtentwicklungsquartier Viertel Zwei. Ihr Thema sind demnach u.a. innovative Nutzungskonzepte, strategische Kommunikation und nachhaltige Quartiersentwicklung.

Müller ist weiters Vorstandsmitglied des österreichischen Verbands der gewerblichen Immobilienprojektentwickler VÖPE. Sie ist bei der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) ehrenamtlich tätig und Mitglied im Circular Economy Forum Austria.

Die Statements

„Die Seestadt ist eines der spannendsten urbanen Zukunftsprojekte Europas – mit dem Potenzial, Maßstäbe in Sachen Innovation, Lebensqualität und Nachhaltigkeit zu setzen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem engagierten Team der Wien 3420 und den vielen Partner:innen vor Ort die nächste Entwicklungsphase aktiv mitzugestalten“, wird Sabine Müller zitiert.

„aspern Seestadt ist heute etwa zur Hälfte realisiert. In den kommenden Jahren werden wir die nachhaltige Stadtentwicklung im Urban Lab der Smart City Wien weiter vorantreiben. Dabei stehen wir vor Herausforderungen wie dem rasanten Klimawandel oder Umwälzungen in der Wirtschaft. Umso mehr freut es mich, dass wir mit Sabine Müller eine gleichermaßen erfahrene wie innovationsaffine Managerin gewinnen konnten“, so Gerhard Hirczi, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wien 3420. „In der Funktionsperiode von Gerhard Schuster hat sich die Seestadt von der Hoffnungsträgerin zum international renommierten Vorzeigeprojekt entwickelt“, so Hirczi weiter.

Wien 3420-Vorstand Robert Grüneis: „Wir haben uns sehr ehrgeizige Ziele für die weitere Entwicklung der Seestadt gesteckt und stoßen gerade Prozesse und Projekte an, die weit über die Grenzen des Stadtteils hinaus wirken und auch strahlen werden. Ich freue mich daher besonders, unsere Vorhaben gemeinsam mit einer ausgewiesenen Expertin in Standortentwicklung umsetzen zu können und heiße Sabine Müller im Namen des Teams herzlich willkommen.“