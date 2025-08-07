Clifford Chance berät UniCredit bei syndiziertem Kredit für Biotronik

Medizintechnik & Finanzierung. Anwaltssozietät Clifford Chance berät die UniCredit Bank bei einem syndizierten Kredit zur Refinanzierung der Biotronik SE & Co. KG.

Die Anwaltssozietät Clifford Chance beriet die UniCredit Bank GmbH als Sole Underwriter und Bookrunner bei der Bereitstellung von syndizierten Kreditfazilitäten zur Refinanzierung des Medizintechnik-Unternehmens Biotronik SE & Co. KG, so eine Aussendung.

Das Unternehmen

Biotronik mit Sitz in Berlin zählt zu den Pionieren bei Herzschrittmachern. Heute gehören zur Produktpalette u.a. auch Fernüberwachungssysteme. So gab Biotronik Anfang 2025 bekannt, dass mittleweile in Österreich 10.000 Patienten an sein Home Monitoring-System angeschlossen sind. Dieses ermögliche Ärzten, ihre Patienten aus der Ferne zu betreuen und bei gesundheitlichen Veränderungen frühzeitig einzugreifen. Der 10.000. Patient in Österreich erhielt im Kepler Universitätsklinikum Linz sein Patientengerät und wurde mit Telemedizin versorgt, so das Unternehmen.

Das Beratungsteam

Das Clifford Chance-Team für UniCredit Bank GmbH stand unter Leitung der Partner Bettina Steinhauer und Simon Reitz (beide Global Financial Markets, Frankfurt).