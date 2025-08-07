 Open menu
Bildung & Uni, Recht

Clifford Chance berät UniCredit bei syndiziertem Kredit für Biotronik

©ejn

Medizintechnik & Finanzierung. Anwaltssozietät Clifford Chance berät die UniCredit Bank bei einem syndizierten Kredit zur Refinanzierung der Biotronik SE & Co. KG.

Die Anwaltssozietät Clifford Chance beriet die UniCredit Bank GmbH als Sole Underwriter und Bookrunner bei der Bereitstellung von syndizierten Kreditfazilitäten zur Refinanzierung des Medizintechnik-Unternehmens Biotronik SE & Co. KG, so eine Aussendung.

Das Unternehmen

Biotronik mit Sitz in Berlin zählt zu den Pionieren bei Herzschrittmachern. Heute gehören zur Produktpalette u.a. auch Fernüberwachungssysteme. So gab Biotronik Anfang 2025 bekannt, dass mittleweile in Österreich 10.000 Patienten an sein Home Monitoring-System angeschlossen sind. Dieses ermögliche Ärzten, ihre Patienten aus der Ferne zu betreuen und bei gesundheitlichen Veränderungen frühzeitig einzugreifen. Der 10.000. Patient in Österreich erhielt im Kepler Universitätsklinikum Linz sein Patientengerät und wurde mit Telemedizin versorgt, so das Unternehmen.

Das Beratungsteam

Das Clifford Chance-Team für UniCredit Bank GmbH stand unter Leitung der Partner Bettina Steinhauer und Simon Reitz (beide Global Financial Markets, Frankfurt).

Weitere Meldungen:

  1. Katjes erwirbt Mehrheit am Ski- und Outdoor-Label Bogner: Die Berater
  2. White & Case berät Stabilus bei €150 Millionen-Finanzierung
  3. Krypto-Startup TACEO holt sich 5,5 Mio. Dollar: Die Berater
  4. Advent holt sich das Essential Home-Portfolio von Reckitt mit Wolf Theiss

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Gründungsrekord bei gemeinnützigen Stiftungen steht bevor

Petra Kern ist neue Leiterin Property Management bei CBRE Österreich

Value one-Managerin Sabine Müller neu im Vorstand der Seestadt Aspern

B-Kurs 2025: Besuchen Sie DIE Weiterbildungsveranstaltung des Berufsstandes!

41 % der heimischen Managerinnen arbeiten auch am Wochenende

Neu in Finanz:

Kathrein Privatbank: Stefan Neubauer wird CEO, Eleonore Leder neue CFO

Der FMA-Vorstand besteht jetzt aus Mariana Kühnel und Helmut Ettl

186 Fonds akzeptieren die neuen ESG-Regeln, 53 geben lieber auf

Bei Zahlungen mit falschem Empfänger-Namen gibt es ab Oktober Alarm

Europas börsenotierte Unternehmen hängen USA und China ab: Plus 8,8%

Neu in Recht:

Katjes erwirbt Mehrheit am Ski- und Outdoor-Label Bogner: Die Berater

Clifford Chance berät UniCredit bei syndiziertem Kredit für Biotronik

White & Case berät Stabilus bei €150 Millionen-Finanzierung

Krypto-Startup TACEO holt sich 5,5 Mio. Dollar: Die Berater

Advent holt sich das Essential Home-Portfolio von Reckitt mit Wolf Theiss

Neu in Steuer:

Reiche Staaten sollen Klimaschutz-Abgaben an ärmere Länder weiterreichen

Steuerberater Tobias Speigner wird neuer Partner bei EY Österreich

Steuerberater für Ärzte: Phillip Andert wird Partner bei TPA

SteuerExpress: Steuerliche Behandlung von Mitarbeiterrabatten, Spendenabzug bei Auslandseinkünften, Einstellung der Vermietungstätigkeit

PwC Österreich befördert Philipp Gaggl und Ulf Kuehle zu Partnern

Neu in Bildung/Uni:

Science Talk: Dimitris Simos wird Professor für Cybersicherheit, Awards für Helmut Leopold und Daniel David

Weshalb Menschen an Wahlbetrug glauben: Neue Untersuchung

Hitzeinseln unter Wien: Das Grundwasser wird wärmer

IFRS-Ausbildung: Zertifikatslehrgang künftig mit kürzeren Präsenzzeiten

Cornelia Czaker übernimmt Programmleitung im Finanzverlag Wien

Neu in Personalia:

Petra Kern ist neue Leiterin Property Management bei CBRE Österreich

Kathrein Privatbank: Stefan Neubauer wird CEO, Eleonore Leder neue CFO

Value one-Managerin Sabine Müller neu im Vorstand der Seestadt Aspern

Steuerberater Tobias Speigner wird neuer Partner bei EY Österreich

Deloitte Legal holt Lena Winkler als Corporate-Anwältin

Neu in Motor:

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Mit dem Hund auf Urlaub fahren: Tipps und Regeln im Ausland

Neu in Nova:

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Österreichs älteste Handys dringend gesucht

Neu in Tools:

Krypto-Startup TACEO holt sich 5,5 Mio. Dollar: Die Berater

B-Kurs 2025: Besuchen Sie DIE Weiterbildungsveranstaltung des Berufsstandes!

SteuerExpress: Steuerliche Behandlung von Mitarbeiterrabatten, Spendenabzug bei Auslandseinkünften, Einstellung der Vermietungstätigkeit

B-Kurs 2025: Besuchen Sie DIE Weiterbildungsveranstaltung des Berufsstandes!

Neue Tools: Notrufsysteme werden überprüft, Kapsch Trafficcom baut in der Schweiz, Studie zum Risikomanagement