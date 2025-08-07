Katjes erwirbt Mehrheit am Ski- und Outdoor-Label Bogner: Die Berater

München. Katjes International erwirbt 60% am Ski- und Outdoor-Modehersteller Bogner. Kanzlei Hengeler Mueller beriet den Treuhänder SGP Schneider Geiwitz beim Verkauf.

Hengeler Mueller berät zum Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Bogner an Katjes, so eine Aussendung: Katjes International (eine Schwester des Süßwarenherstellers Katjes) erwirbt demnach eine Mehrheitsbeteiligung von 60% an der international agierenden Bogner-Gruppe, die insbesondere bekannt ist für ihre Ski- und Outdoor-Kollektionen unter den Marken „Bogner“ sowie „Bogner Fire + Ice“. Der Abschluss der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe und werde für September 2025 erwartet.

Das Unternehmen und die Ski-Familie

Das Unternehmen Bogner, das 1932 vom Vater des ehemaligen Skirennfahrers Willy Bogner gegründet worden war, beschäftigt über 670 Mitarbeitende in rund 50 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 laut den Angaben einen Nettoumsatz von fast 200 Millionen Euro. Die Familie Bogner bleibe weiterhin mit 40% der Unternehmensanteile an Bogner beteiligt.

Die Anteile an der Bogner-Gruppe wurden von SGP Schneider Geiwitz als Treuhänder gehalten. Der Verkaufsprozess wurde von SGP Schneider Geiwitz unter Federführung von Oliver Brückner durchgeführt. Hengeler Mueller hat den Treuhänder bei der Vorbereitung und Durchführung der Transaktion beraten.

Das Beratungsteam

Im Team von Hengeler Mueller waren (Corporate/M&A): Daniel Wiegand, Prof. Hans-Jörg Ziegenhain (beide Federführung, beide Partner, beide München), Moritz Weidemann (Frankfurt), David Negenborn (München, beide Senior Associate), Maximilian Schulze, Alexander Bömer (beide Associate, beide München); Steuerrecht: Matthias Scheifele (Partner), Carina Kämpf (Senior Associate, beide München); Finanzierung: Henning Hilke (Partner), Simon Tänzer (Associate, beide Frankfurt); Kartellrecht: Sarah Milde Lodde (Partner), Simon Staimer (München), Larissa Ruch (Düsseldorf, beide Associate); IP/IT: Matthias Rothkopf (Partner, Düsseldorf), Patrick M. Schmidt (Senior Associate, Frankfurt).