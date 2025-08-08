AT&S CFO Petra Preining zieht sich aus dem Vorstand zurück

Industrie & Management. Petra Preining, CFO des Leiterplattenherstellers AT & S, zieht sich nach erfolgreicher Refinanzierung zurück, meldet das Unternehmen.

CFO Petra Preining zieht sich mit 31. August 2025 als CFO der AT&S AG mit Headquarter in Leoben zurück, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zuzuwenden, so eine Aussendung. Der Aufsichtsrat der AT&S AG nehme diese Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis und habe der einvernehmlichen Vertragsauflösung zugestimmt.

Petra Preining wurde mit Wirkung 1. Oktober 2022 zur CFO in den Vorstand der AT&S AG berufen und hatte die Bereiche Finance, Controlling, Procurement, Investor Relations, Legal, Internal Audit, Compliance sowie Risk- und Continuitymanagement verantwortet.

Mit dem Ausscheiden von Preining übernehmen interimistisch die leitenden Manager der Bereiche Finance, Controlling und Legal die Agenden der CFO. Der Aufsichtsrat hat eine führende internationale Personalberatungsagentur mit der Suche nach einer geeigneten Nachfolge beauftragt.

„Wertvoller Beitrag“

„Ich möchte mich für ihre Tätigkeit und die von ihr verantworteten Erfolge für die AT&S AG in den vergangenen Jahren herzlich bedanken und wünsche Frau Preining alles Gute für ihre weitere berufliche Karriere“, wird AT&S-Aufsichtsratsvorsitzender Andy Mattes zitiert.

Auch Vorstandsvorsitzender Michael Mertin und seine Kollegen im AT&S-Vorstand bedanken sich bei Frau Preining für das Engagement und den wertvollen Beitrag, den sie in den vergangenen Jahren für die AT&S AG geleistet habe. Frau Preining spricht dem Team AT&S ihren Dank für die konstruktive Zusammenarbeit aus und wünsche weiterhin viel Erfolg.