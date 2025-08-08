 Open menu
DRS Investment kauft Mehrheit an Auktionator Aurena mit Kanzlei Dorda

Präsidententisch im Signa-Konferenzraum im Palais Harrach ©aurena.at

Auktionshäuser & Geldgeber. DRS Investment erwirbt die Mehrheit am österreichischen Gewerbe-Auktionshaus Aurena, das u.a. das Inventar von Signa versteigert hat. Ziel ist die europaweite Expansion. Kanzlei Dorda berät.

Wirtschaftskanzlei Dorda hat den deutschen Investor DRS Investment SE beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Aurena GmbH beraten.

Versteigerer der Signa-Zentrale

Aurena ist ein führender österreichischer technologie-zentrierter Auktionsdienstleister für die Verwertung großer Gütermengen. Seit der Gründung 2012 wurden nach eigenen Angaben über 12.700 Auktionen durchgeführt, mehr als 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bei Auktionsprojekten in Österreich und den europäischen Nachbarländern im Einsatz.

Aurena ist u.a. für seine Auktionen nach großen Insolvenzen bekannt: So hat Aurena allein mehrere tausend Exponate der Signa Holding versteigert, von René Benkos Chefsessel bis zur Fußmatte mit „Signa“-Aufdruck. Wichtig ist aber vor allem auch das Geschäft mit Maschinen, Warenlagern, industrieller Ausrüstung u.a.

Der Gründer von Aurena, Karl Kühberger, werde nach der mehrheitlichen Übernahme durch DRS Investment als Gesellschafter an Bord bleiben und weiterhin die Geschäfte des Unternehmens führen, heißt es in einer Aussendung. DRS sei als Geldgeber auf technologiegestützte Dienstleister fokussiert und unterstütze die Portfoliofirmen bei der langfristigen Weiterentwicklung. Bei Aurena sei konkret die weitere geografische Expansion geplant, insbesondere in Deutschland. „Unser Ziel ist es, Aurena als führende Plattform zur Asset-Liquidation in ganz Europa zu etablieren“, so Andreas Spiegel, Gründer und Geschäftsführer von DRS Investment SE.

Das Beratungsteam

Das Dorda-Team stand unter der Federführung von M&A-Partner Christian Ritschka; auch M&A Rechtsanwalt Ulrich Weinstich und M&A Rechtsanwaltsanwärter Max Lesjak waren aktiv.

