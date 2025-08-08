 Open menu
Heid und Partner eröffnet Standort in Oberösterreich mit Kanzlei ATEUS

Stephan Heid, Alexander Strehn ©Miriam Mehlman Fotografie

Anwälte & Bündnisse. Heid und Partner eröffnet den ersten Standort in Oberösterreich: Kanzlei ATEUS ist bei der neuen Sprechstelle behilflich. Man ist u.a. bei Kraftwerkserrichtungen aktiv.

Kanzlei Heid und Partner, spezialisiert auf öffentliches Wirtschaftsrecht, hat einen neuen, fünften Standort: Neben Wien, Tirol, Salzburg und Kärnten ist man laut Aussendung nun auch in Bad Schallerbach (OÖ) präsent. Die Sprechstelle entsteht in Kooperation mit der Kanzlei ATEUS, mit der man bereits in komplexen Infrastruktur-Projekten erfolgreich zusammenarbeite. Das Bild zeigt Stephan Heid, Namenspartner von Heid und Partner, gemeinsam mit Alexander Strehn von Kanzlei ATEUS.

Der Partner

Die Anwaltskanzlei ATEUS mit Standorten in Wien und Stoob (Burgenland) gibt auf seiner Website unter aktuellen Projekten u.a. die Errichtung einens großen Laufwasserkraftwerks im Alpenraum sowie die bauvertragliche Begleitung des „größten Infrastrukturprojekts Ostösterreichs an“: Bei letzterem Projekt handele es sich um die Errichtung einer neuen U-Bahn-Linie samt Bau eines Linienkreuzes. Namen werden nicht genannt, aber die Verortung im Wiener U-Bahn-Bau drängt sich auf.

Die Themen

Die Beratungsschwerpunkte der neuen Sprechstelle von Heid und Partner und ATEUS in Bad Schallerbach liegen in den Rechtsgebieten Vergaberecht, Bauvertragsrecht, Nachhaltigkeitsrecht sowie Anti-Claim-Management, heißt es dazu.

„Unsere Vor-Ort-Präsenz in Oberösterreich gemeinsam mit ATEUS bringt einen zweifachen Vorteil für unsere Mandant:innen: Einerseits die örtliche Nähe zur operativen Tätigkeit unserer Mandant:innen und andererseits die Stärkung interdisziplinärer Lösungen im Anti-Claim-Management. Damit bieten wir jetzt auch in Oberösterreich ein einzigartiges Paket aus Exzellenz und Regionalität. Der neue Standort ermöglicht, unsere Beratungstätigkeit in der Region weiter auszubauen“, so Stephan Heid.

