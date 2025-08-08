Kathrin Reiter leitet Recht und Organisation der Security KAG

Graz. Kathrin Reiter (32) ist neue Leiterin des Bereichs Recht und Organisation der Security Kapitalanlage AG, die zur GRAWE-Gruppe gehört.

Reiter studierte Rechtswissenschaften und bringe langjährige Erfahrung aus dem Bankenbereich mit, so eine Aussendung: Zuvor war sie unter anderem zwei Jahre lang in der Compliance-Abteilung der GRAWE Bankengruppe tätig, zu der die Security KAG gehört.

Zu Reiters Kernaufgaben in der neuen Position zählen die Grenzprüfkontrolle, die Erstellung gesetzlich erforderlicher Unterlagen sowie das Berichts- und Meldewesen. Außerdem verantwortet sie die Kommunikation mit Behörden und Wirtschaftsprüfern sowie die rechtliche Betreuung der Security KAG.

Die Statements

„In einer zunehmend komplexen Regulierungslandschaft ist es mir wichtig, rechtliche Anforderungen klar und verständlich aufzubereiten und durch transparente Abläufe Orientierung zu geben. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und darauf, gemeinsam mit dem Team Impulse zu setzen“, so Reiter.

Wolfgang Ules, Vorstandsvorsitzender der Security KAG: „Mit Kathrin Reiter gewinnen wir eine erfahrene und engagierte Expertin, die unsere Rechtsabteilung und Organisation fachlich wie menschlich bereichert. Mit ihrem juristischen Know-how und ihrem strukturierten Zugang wird sie einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens leisten.“