CA Immo verkauft die letzte ölgeheizte Immobilie mit Cushman und Görg

Berlin. CA Immo hat die Logistik-Immobilie Buckower Chaussee 43-58 im Berliner Stadtteil Marienfelde verkauft: Die Berater.

CA Immo hat den Verkauf der Liegenschaft Buckower Chaussee 43-58 im Berliner Stadtteil Marienfelde abgeschlossen, so eine Aussendung. Die Liegenschaft umfasst ein rund 53.000 m² großes Grundstück mit einem bestehenden Lagerhallenkomplex mit insgesamt ca. 12.000 m² vermietbarer Fläche.

Die letzte Ölheizung muss weg

Der Verkauf erfolgte laut den Angaben mit einem Aufschlag auf den zuletzt bilanzierten Buchwert. Keegan Viscius, CEO von CA Immo: „Mit diesem Verkauf über dem Buchwert machen wir einen weiteren Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie, Non-Office-Immobilien und Non-Prime-Bürogebäude, die nicht auf unser Kerngeschäft ausgerichtet sind, zu veräußern.“

Man verbessere dadurch auch die Qualität des Portfolios – in Anbetracht des Alters der Immobilie und der Tatsache, dass es sich um die letzte Immobilie im CA Immo-Portfolio handelte, die noch mit Erdöl beheizt wurde, so Viscius.

Beim Verkauf der Liegenschaft war Cushman & Wakefield als Makler und wirtschaftlicher Berater tätig, rechtlich wurde die Transaktion durch Wirtschaftskanzlei Görg begleitet.