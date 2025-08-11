 Open menu
Business, Recht

CA Immo verkauft die letzte ölgeheizte Immobilie mit Cushman und Görg

©ejn

Berlin. CA Immo hat die Logistik-Immobilie Buckower Chaussee 43-58 im Berliner Stadtteil Marienfelde verkauft: Die Berater.

CA Immo hat den Verkauf der Liegenschaft Buckower Chaussee 43-58 im Berliner Stadtteil Marienfelde abgeschlossen, so eine Aussendung. Die Liegenschaft umfasst ein rund 53.000 m² großes Grundstück mit einem bestehenden Lagerhallenkomplex mit insgesamt ca. 12.000 m² vermietbarer Fläche.

Die letzte Ölheizung muss weg

Der Verkauf erfolgte laut den Angaben mit einem Aufschlag auf den zuletzt bilanzierten Buchwert. Keegan Viscius, CEO von CA Immo: „Mit diesem Verkauf über dem Buchwert machen wir einen weiteren Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie, Non-Office-Immobilien und Non-Prime-Bürogebäude, die nicht auf unser Kerngeschäft ausgerichtet sind, zu veräußern.“

Man verbessere dadurch auch die Qualität des Portfolios – in Anbetracht des Alters der Immobilie und der Tatsache, dass es sich um die letzte Immobilie im CA Immo-Portfolio handelte, die noch mit Erdöl beheizt wurde, so Viscius.

Beim Verkauf der Liegenschaft war Cushman & Wakefield als Makler und wirtschaftlicher Berater tätig, rechtlich wurde die Transaktion durch Wirtschaftskanzlei Görg begleitet.

Weitere Meldungen:

  1. Eversheds Sutherland eröffnet ein neues Büro im Silicon Valley
  2. Maguar und Navori Labs kaufen Signagelive mit Hogan Lovells
  3. DRS Investment kauft Mehrheit an Auktionator Aurena mit Kanzlei Dorda
  4. Katjes erwirbt Mehrheit am Ski- und Outdoor-Label Bogner: Die Berater

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

DRS Investment kauft Mehrheit an Auktionator Aurena mit Kanzlei Dorda

AT&S CFO Petra Preining zieht sich aus dem Vorstand zurück

Firmen: Um 7 Prozent mehr Pleiten, um 0,2% weniger Neueintragungen

Gründungsrekord bei gemeinnützigen Stiftungen steht bevor

Petra Kern ist neue Leiterin Property Management bei CBRE Österreich

Neu in Finanz:

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Kommunalkredit berät Renalfa IPP bei neuer Energie-Finanzierung

Kathrin Reiter leitet Recht und Organisation der Security KAG

Kathrein Privatbank: Stefan Neubauer wird CEO, Eleonore Leder neue CFO

Der FMA-Vorstand besteht jetzt aus Mariana Kühnel und Helmut Ettl

Neu in Recht:

Eversheds Sutherland eröffnet ein neues Büro im Silicon Valley

CA Immo verkauft die letzte ölgeheizte Immobilie mit Cushman und Görg

Maguar und Navori Labs kaufen Signagelive mit Hogan Lovells

Heid und Partner eröffnet Standort in Oberösterreich mit Kanzlei ATEUS

Katjes erwirbt Mehrheit am Ski- und Outdoor-Label Bogner: Die Berater

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Die Bindungswirkung eines Formulars der SV, neue Urteile und mehr

Die neue Teilpension: ASW-Webinar für Steuerberater am 15.9.

Reiche Staaten sollen Klimaschutz-Abgaben an ärmere Länder weiterreichen

Steuerberater Tobias Speigner wird neuer Partner bei EY Österreich

Steuerberater für Ärzte: Phillip Andert wird Partner bei TPA

Neu in Bildung/Uni:

Science Talk: Dimitris Simos wird Professor für Cybersicherheit, Awards für Helmut Leopold und Daniel David

Weshalb Menschen an Wahlbetrug glauben: Neue Untersuchung

Hitzeinseln unter Wien: Das Grundwasser wird wärmer

IFRS-Ausbildung: Zertifikatslehrgang künftig mit kürzeren Präsenzzeiten

Cornelia Czaker übernimmt Programmleitung im Finanzverlag Wien

Neu in Personalia:

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Eversheds Sutherland eröffnet ein neues Büro im Silicon Valley

AT&S CFO Petra Preining zieht sich aus dem Vorstand zurück

Petra Kern ist neue Leiterin Property Management bei CBRE Österreich

Kathrein Privatbank: Stefan Neubauer wird CEO, Eleonore Leder neue CFO

Neu in Motor:

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Mit dem Hund auf Urlaub fahren: Tipps und Regeln im Ausland

Neu in Nova:

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Österreichs älteste Handys dringend gesucht

Neu in Tools:

SteuerExpress: Die Bindungswirkung eines Formulars der SV, neue Urteile und mehr

Maguar und Navori Labs kaufen Signagelive mit Hogan Lovells

DRS Investment kauft Mehrheit an Auktionator Aurena mit Kanzlei Dorda

Krypto-Startup TACEO holt sich 5,5 Mio. Dollar: Die Berater

B-Kurs 2025: Besuchen Sie DIE Weiterbildungsveranstaltung des Berufsstandes!