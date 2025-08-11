 Open menu
Eversheds Sutherland eröffnet ein neues Büro im Silicon Valley

Georg Röhsner ©Stefan Gergely

Wirtschaftskanzleien. Eversheds Sutherland eröffnet ein neues Büro im kalifornischen Silicon Valley. Die Tech-Spezialisierung soll ausgebaut werden.

Die internationale Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland gibt die Eröffnung eines neuen Büros im Silicon Valley, Kalifornien, bekannt. Der neue Standort in dieser wichtigen Region der IT-Industrie sei ein bedeutender Schritt in der strategischen Expansion der Kanzlei an der US-Westküste, so eine Aussendung.

Im Jahr 2022 hat Eversheds Sutherland bereits ein Büro in San Francisco eröffnet. Eversheds Sutherland entstand 2017 aus dem Zusammenschluss der britischen Wirtschaftskanzlei Eversheds mit Sutherland Asbill & Brennan: letztere war eine Wirtschaftskanzlei mit Hauptsitz in Atlanta im Osten der USA.

Das Personal

Neu an Bord ist Prozessanwalt Bradford Newman, der umfassende rechtliche Expertise im Bereich neuer Technologien mitbringe. Als Head of Complex Technology Disputes (US) soll er eine wichtige Rolle in der strategischen Weiterentwicklung des Standortes übernehmen.

„Die Eröffnung unseres Büros im Silicon Valley ist ein bedeutender Schritt, die Bedürfnisse unserer Mandanten in wichtigen Innovationszentren zu unterstützen. Wir investieren gezielt in Schlüsselregionen und Zukunftsthemen, um unsere Mandanten in einer zunehmend technologiegetriebenen Welt optimal zu begleiten“, so Georg Röhsner, Managing Partner von Eversheds Sutherland in Österreich.

