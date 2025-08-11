 Open menu
Maguar und Navori Labs kaufen Signagelive mit Hogan Lovells

Software & Investoren. Kanzlei Hogan Lovells berät die deutsche Maguar Capital und deren Unternehmen Navori Labs bei der Übernahme von Signagelive in UK.

Unter Leitung von Nikolas Zirngibl und Dominik Lang hat Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells den deutschen Software-Investor Maguar Capital und dessen Schweizer Portfoliounternehmen Navori Labs (Anbieter von Digital Signage-Software) bei der Übernahme der britischen Signagelive beraten. Signagelive ist Anbieter von Contentmanagementsystemen (CMS) und erreicht damit weltweit mehr als 3.500 Kunden, so eine Aussendung.

Navori Labs wurde weiters von Kanzlei Goodwin beraten; ihr Transaktionsteam bestand aus dem Münchner Partner Winfried M. Carli und dem Frankfurter Associate Marius Garnatz.

Größter Anbieter von CMS-Plattformen entsteht

Durch den Zusammenschluss mit Navori Labs entstehe der weltweit größte unabhängige Anbieter von CMS‑Plattformen gemessen an Installationszahlen. Navori Labs baue mit der Übernahme seine internationale Marktpräsenz aus und stärke die Innovationskraft.

Im Beratungsteam von Hogan Lovells für seinen langjährigen Klienten Maguar Capital waren Nikolas Zirngibl (Partner), Andreas Thun (Counsel), Dominik Lang (Senior Associate), Julia Dingeldey, Nadja Weber (Associates) (Corporate/M&A, München); weiters Hannah Logan (Partner), Hannah Dingemans, India Maddison, Bodunde Ajenifuja (Associates) (Corporate/M&A, London); Fiona Bantock (Partner), Karen Hughes (Partner), Nicola Lemay (Partner, Boston), Margaret R. Mc:intyre (Partner, Washington), Falk Loose (Counsel, München), Adela Komorowska, Callum Fowers und Ellie Pardy (Senior Associates, Steuerrecht, London).

Auch dabei waren Christoph Wünschmann (Partner, München) und Philipp Reckers (Senior Associate, Düsseldorf, Kartellrecht); Marcus Schreibauer (Partner), Sarah-Lena Kreutzmann (Counsel), Michael Thiesen (Senior Associate) (IP/IT-Recht, Düsseldorf); George W. Ingham (Partner, N. Virginia), Justus Frank (Counsel, Düsseldorf), Paul Single (Senior Associate, Frankfurt) und Alice Whitehead (Associate, London, Arbeitsrecht).

