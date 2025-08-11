 Open menu
Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Michaela Bauer ©Erste Group

Bratislava. Michaela Bauer wird mit März 2026 Vorstandsvorsitzende der Slovenská sporiteľňa, einer Bank der Erste Group. Sie folgt auf Peter Krutil.

Die zur Erste Group gehörende Slovenská sporiteľňa gibt bekannt, dass Michaela Bauer zur neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt wurde. Sie übernimmt die Funktion mit Wirkung zum 1. März 2026, vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Michaela Bauer tritt die Nachfolge von Peter Krutil an, der sich entschieden habe, neue berufliche Wege zu gehen und die Bank zum 31. März verlassen werde. Die Slovenská sporiteľňa, a.s. ist die größte Geschäftsbank der Slowakei.

Die neue Chefin

Michaela Bauer bringt Erfahrung aus ihrer Tätigkeit bei der Československá obchodní banka (ČSOB) in Tschechien sowie der KBC Group mit. Dort war sie Mitglied des Vorstands von ČSOB Tschechien und Senior General Manager bei der KBC Group. Bauer hat an der Wirtschaftsuniversität Prag studiert und hält einen CEMS-Masterabschluss in International Management von der Hochschule St. Gallen.

„Innovative Technologien erfolgreich implementiert“

Alexandra Habeler-Drabek, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Slovenská sporiteľňa: „Wir freuen uns sehr über die künftige Zusammenarbeit mit Michaela Bauer als neue Vorstandsvorsitzende der Slovenská sporiteľňa. Sie ist eine herausragende Führungspersönlichkeit mit umfassender Expertise in allen Bereichen des Bankgeschäfts. Michaela verfügt über fundierte Erfahrung sowohl im Retail- als auch im Unternehmenskundengeschäft und hat insbesondere im operativen Bereich innovative Technologien erfolgreich implementiert.“

Ihr besonderer Dank gelte „auch Peter Krutil, der die Slovenská sporiteľňa zu einer der erfolgreichsten Banken des Landes gemacht hat und sich mit großem Engagement für einen reibungslosen Übergang einsetzt“, so Habeler-Drabek.

