Recht, Steuer, Veranstaltung

Praxisforum Steuerkontrollsystem (SKS) ist am 2. Oktober

Wien. Um die Implementierung eines Tax Compliance Management-Systems geht es im Herbst beim Linde-Praxisforum SKS.

Ein professionelles Steuerfunktionsmanagement sei für Unternehmen mittlerweile unerlässlich, so Veranstalter Linde: Nicht nur die zunehmenden und datenintensiveren Meldepflichten Steuerpflichtiger, auch standardisierte Steuerprüfungen durch die Finanzverwaltung verlangen demnach ein funktionierendes Steuerkontrollsystem (SKS).

Die Aufgaben

Das SKS soll sicherstellen, dass Steuern korrekt abgeführt werden, und gleichzeitig finanzielle sowie finanzstrafrechtliche Risiken minimieren helfen. Als Grundlage für die Nutzung Co-operativer Tax Compliance-Programme verbessere es zudem die Rechts- und Planungssicherheit für Unternehmen, ermöglicht Prozessoptimierungen und spielt auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung eine wichtige Rolle.

Bei der Konferenz „Praxisforum Steuerkontrollsystem (SKS)“ am 2.10.2025 in Wien geht es um aktuelle Anforderungen, begleitende Kontrolle, „Minimumstandard“-SKS, die Anforderungen der Finanzverwaltung, die Best Practice-Implementierung eines SKS u.v.m.

Die Vortragenden

Die Moderation und fachliche Leitung liegt bei Andreas Helnwein (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Partner bei der KPMG) und Norbert Schrottmeyer (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Partner bei LeitnerLeitner).

Zu den Vortragenden gehören Roland Macho (Fachbereichsleiter des Finanzamtes für Großbetriebe), Gerhard Wandl (Bereichsleiter Konzern – Steuern bei SPAR Österr. Warenhandels-AG), Mario Liebentritt (International Tax Manager bei Siemens AG Österreich), und zahlreiche weitere Steuerprofis sowie Angehörige der Finanzverwaltung u.a.

