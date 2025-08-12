Wiederverwendbare Food-Verpackungen: Frisches Geld für IFCO mit Latham

Frankfurt. Latham & Watkins berät IFCO bei einer Refinanzierung über 2,8 Mrd. Euro. Das Unternehmen ist auf wiederverwendbare Verpackungen für frische Lebensmittel spezialisiert.

Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins hat IFCO bei einer Refinanzierung über 2,8 Mrd. Euro beraten: IFCO ist ein weltweit führender Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungslösungen für frische Lebensmittel, so eine Aussendung. Das Unternehmen ist zudem ein Portfoliounternehmen von Triton, einem europäischen Investor mit Schwerpunkt auf mittelständische Unternehmen.

Die Transaktion

Der Abschluss des Erwerbs einer Mitkontrollbeteiligung an der IFCO Group durch Stonepeak, eine alternative Investmentfirma, die sich auf Investitionen in Sachwerte und Infrastruktur spezialisiert hat, wird für das vierte Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen. Auch bei dieser hat Latham LLP Triton beraten. Die Refinanzierung werde entsprechend ebenfalls in den kommenden Monaten abgeschlossen.

Nach Abschluss des Erwerbs werde Tritons derzeitiger Co-Investor in der IFCO Group, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority, aus dem Unternehmen ausscheiden. Triton selbst werde durch eine Reinvestition weiterhin engagierter Partner von IFCO bleiben.

Die Transaktion umfasste die Aufnahme eines Term Loan B über 2,4 Mrd. Euro sowie eine revolvierende Kreditlinie über 400 Mio. Euro für IFCO.

Das Beratungsteam

Im Team von Latham & Watkins waren Alexandra Hagelüken (Partner), Cora Grannemann (beide Frankfurt), Rainer Adlhart (München, beide Counsel, alle gemeinsame Federführung), Kate Zhu (Associate, Frankfurt, alle Finance), Ulf Kieker (München), Bora Bozkurt (New York, beide Partner), Henning Kleymann (Hamburg), Joyce Shin (New York, beide Associate, alle Tax), Katherine Putnam (Partner), Matt Bargamin (Associate, beide US-Recht, Washington, D.C. ), Leif U. Schrader (Partner), Joscha Müller (beide Frankfurt), Alexander Belk (Düsseldorf), Sonja Hensch (Frankfurt, alle Associates, alle Corporate) und Dilek Bektas (Legal Analyst, Frankfurt).