 Open menu
Finanz, Recht

Instant Payments VO: Webinar am 22. September 2025

©ejn

Banken & Geldhäuser. Die Herausforderungen und Chancen der Instant-Payments-Regulierung der EU beleuchtet ein Webinar im September.

Beim Webinar „Instant Payments VO: Das neue Normal?“ am 22.9.2025 geht es um die Hauptpunkte der EU-Verordnung, so der Finanzverlag.

Die Inhalte

Beleuchtet wird demnach, welche Herausforderungen und Chancen sich hinter der Instant-Payments-Regulierung verbergen. Ein Fokus liegt dabei auf dem Kernthema „Verification of Payee“ (VoP) und seine Bedeutung in der Praxis.

Weiters geht es um Sanktionen, Reportingpflichten, Zweifelsfragen der WKÖ, Fraud-Szenarien, AML, SEPA Standard versus SEPA Instant, die Mitigation von Risken und „Money Mules“.

Es tragen vor: Mag. Michael Ernegge (stv. Generalsekretär des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers, Mitglied im Payment Systems Committee
des Europäischen Bankenverbandes) und Oliver Bayer (Leiter Bestandsmanagement und Zahlungsverkehr der Wüstenrot Gruppe).

Weitere Meldungen:

  1. Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa
  2. Kommunalkredit berät Renalfa IPP bei neuer Energie-Finanzierung
  3. Kathrin Reiter leitet Recht und Organisation der Security KAG
  4. Clifford Chance berät UniCredit bei syndiziertem Kredit für Biotronik

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Falsche Mails im Namen von Statistik Austria und Wirtschaftskammer unterwegs

DRS Investment kauft Mehrheit an Auktionator Aurena mit Kanzlei Dorda

AT&S CFO Petra Preining zieht sich aus dem Vorstand zurück

Firmen: Um 7 Prozent mehr Pleiten, um 0,2% weniger Neueintragungen

Gründungsrekord bei gemeinnützigen Stiftungen steht bevor

Neu in Finanz:

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Kommunalkredit berät Renalfa IPP bei neuer Energie-Finanzierung

Kathrin Reiter leitet Recht und Organisation der Security KAG

Kathrein Privatbank: Stefan Neubauer wird CEO, Eleonore Leder neue CFO

Der FMA-Vorstand besteht jetzt aus Mariana Kühnel und Helmut Ettl

Neu in Recht:

Neues Handbuch: Regeln für Lieferketten aus Sicht der Praktiker

Schönherr berät indie Semiconductor bei Übernahme von emotion3D

Instant Payments VO: Webinar am 22. September 2025

Wiederverwendbare Food-Verpackungen: Frisches Geld für IFCO mit Latham

Nach VKI-Klage: Höchstgericht kassiert 6 von 8 Klauseln von Amazon Prime

Neu in Steuer:

Praxisforum Steuerkontrollsystem (SKS) ist am 2. Oktober

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

SteuerExpress: Die Bindungswirkung eines Formulars der SV, neue Urteile und mehr

Die neue Teilpension: ASW-Webinar für Steuerberater am 15.9.

Reiche Staaten sollen Klimaschutz-Abgaben an ärmere Länder weiterreichen

Neu in Bildung/Uni:

Science Talk: Kinderbuch vom Physiker, Freude an Uni Wien und Montanuni, neue Preise

Uni Innsbruck bietet jetzt Quantencomputer für alle Studierenden

Science Talk: Dimitris Simos wird Professor für Cybersicherheit, Awards für Helmut Leopold und Daniel David

Weshalb Menschen an Wahlbetrug glauben: Neue Untersuchung

Hitzeinseln unter Wien: Das Grundwasser wird wärmer

Neu in Personalia:

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Eversheds Sutherland eröffnet ein neues Büro im Silicon Valley

AT&S CFO Petra Preining zieht sich aus dem Vorstand zurück

Petra Kern ist neue Leiterin Property Management bei CBRE Österreich

Neu in Motor:

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Mit dem Hund auf Urlaub fahren: Tipps und Regeln im Ausland

Neu in Nova:

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Österreichs älteste Handys dringend gesucht

Neu in Tools:

Nach VKI-Klage: Höchstgericht kassiert 6 von 8 Klauseln von Amazon Prime

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

SteuerExpress: Die Bindungswirkung eines Formulars der SV, neue Urteile und mehr

Maguar und Navori Labs kaufen Signagelive mit Hogan Lovells

DRS Investment kauft Mehrheit an Auktionator Aurena mit Kanzlei Dorda