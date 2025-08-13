Instant Payments VO: Webinar am 22. September 2025

Banken & Geldhäuser. Die Herausforderungen und Chancen der Instant-Payments-Regulierung der EU beleuchtet ein Webinar im September.

Beim Webinar „Instant Payments VO: Das neue Normal?“ am 22.9.2025 geht es um die Hauptpunkte der EU-Verordnung, so der Finanzverlag.

Die Inhalte

Beleuchtet wird demnach, welche Herausforderungen und Chancen sich hinter der Instant-Payments-Regulierung verbergen. Ein Fokus liegt dabei auf dem Kernthema „Verification of Payee“ (VoP) und seine Bedeutung in der Praxis.

Weiters geht es um Sanktionen, Reportingpflichten, Zweifelsfragen der WKÖ, Fraud-Szenarien, AML, SEPA Standard versus SEPA Instant, die Mitigation von Risken und „Money Mules“.

Es tragen vor: Mag. Michael Ernegge (stv. Generalsekretär des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers, Mitglied im Payment Systems Committee

des Europäischen Bankenverbandes) und Oliver Bayer (Leiter Bestandsmanagement und Zahlungsverkehr der Wüstenrot Gruppe).