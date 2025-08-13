 Open menu
Neues Handbuch: Regeln für Lieferketten aus Sicht der Praktiker

CSDDD & Co. Liefer- und Wertschöpfungsketten stehen aktuell im Fokus regulatorischer Anforderungen. Ein Handbuch beleuchtet die Regeln für Unternehmen.

Globale Liefer- und Wertschöpfungsketten stehen zunehmend im Fokus regulatorischer Anforderungen, heißt es bei Fachverlag Manz. Das neue Handbuch „Lieferketten“ soll einen praxisnahen Überblick über die rechtlichen Vorgaben und die Umsetzung unternehmerischer Sorgfaltspflichten bieten – von der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) über das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) bis hin zur Entwaldungsverordnung (EUDR).

Kein negativer Standpunkt

Im Mittelpunkt stehen dabei immer die unternehmerischen Chancen, die unabhängig von Änderungen der Rechtslage (Stichwort: Omnibus-RL) bestehen und es ermöglichen, die eigenen Vertragspartner:innen besser zu kennen und die eigene Lieferkette umfassender zu verstehen, heißt es.

Beleuchtet werde dabei, wie internationale Standards für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln funktionieren, welche Verpflichtungen und Haftungsrisiken sich aus den Lieferketten-Regelungen wie CSDDD ergeben und welche Bestandteile ein Supplier Code of Conduct benötigt.

Ein Schwerpunkt liegt naturgemäß auf der Umsetzung von Lieferketten-Regelungen in Unternehmen: Von Compliance-Strategien über Vertragsgestaltung bis hin zu PR-Risiken und Integration im Vergabeverfahren.

Die Autoren

Die Herausgeber sind Priv.-Doz. Bernhard Müller (Partner Public Law & Defence & Sustainability bei PwC Legal Österreich) und Christian Richter-Schöller (Partner bei Schiefer Rechtsanwälte).

