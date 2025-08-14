 Open menu
Bildung & Uni, Steuer

PwC macht Florian Bachmann und Benjamin Fassl zu Partnern

Benjamin Fassl ©PwC Österreich

Wien. Benjamin Fassl (34) und Florian Bachmann (38) sind neue Partner im Bereich Financial Services bei PwC Österreich.

Benjamin Fassl bringe umfassende Expertise in der steuerlichen Beratung von Banken und Finanzdienstleistern mit, so eine Aussendung. Der gebürtige Wiener begann 2013 bei PwC. Nach seinem Masterabschluss in Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung an der FH Wiener Neustadt spezialisierte er sich u.a. auf steuerliche Melderegime für Finanzdienstleister, Kapitalertragsteuer sowie Konzernsteuerrecht für Banken.

Florian Bachmann ©PwC Österreich

Benjamin Fassl engagiere sich zudem im Fachverband der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen, als Vortragender und Fachautor.

Thema Bankenregulatorik

Florian Bachmann schloss sich PwC 2017 als Experte für Bankenregulatorik an. Er ist spezialisiert auf die Umsetzung aufsichtlicher Vorgaben insbesondere im Meldewesen sowie der Sanierungs- und Abwicklungsplanung im Finanzbereich. Bachmann studierte Wirtschaftsrecht an der WU Wien, Nederlandistik an der Universität Wien und ist zertifizierter PMP (Project Management Professional).

