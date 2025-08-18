 Open menu
Recht, Steuer

Degressive Abschreibung als Konjunktur-Motor für Deutschland

©ejn

Steuer & Standorte. Das ifo Institut plädiert für die dauerhafte Einführung der degressive Abschreibung: Sie soll mehr Investitionen bringen und der trüben deutschen Konjunktur helfen.

Degressive Abschreibungen sollten in Deutschland unbefristet eingeführt werden, da sie Wachstum und Investitionen dauerhaft fördern. Zu diesem Ergebnis kommt eine unlängst veröffentlichte Studie des ifo Instituts. Derzeit sind sie in Deutschland eine Option im Rahmen der Unternehmenssteuerreform.

In Österreich 2020 eingeführt

Österreich hat die Möglichkeit der degressiven Abschreibung im Konjunkturstärkungsgesetz 2020 – also im Zuge der Corona-Pandemie – eingeführt, schildert Steuerkanzlei LBG: Im Unterschied zur linearen Abschreibung (gleichbleibende Afa-Beträge über die gesamte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer) kommt bei der degressiven Abschreibung ein fixer Prozentsatz zur Anwendung – in Österreich sind maximal 30 Prozent erlaubt, auch Deutschland hat diesen Prozentsatz zur Obergrenze erklärt.

Über die gesamte Abschreibungsdauer ist die Summer der Abschreibungsbeträge bei beiden Methoden gleich, bei der degressiven Abschreibung fallen in den ersten Jahren aber höhere Abschreibebeträge an. Es werden z.B. bei der Anschaffung einer Maschine in Höhe von 10.000 Euro und mit der Nutzungsdauer von 8 Jahren nicht acht Jahre lang jeweils 1.250 Euro abgeschrieben, sondern im ersten Jahr 3.000 Euro, im zweiten Jahr 2.100 (30 Prozent vom Restbuchwert in Höhe von 7.000 Euro), usw.

Das bringe entsprechende Steuervorteile beim Start einer Neuinvestition und bilde auch die wirtschaftliche Realität in vielen Fällen besser ab, etwa bei Investitionsgütern, die am Anfang besonders stark an Wert verlieren. Die Wahl der steuerlich optimalen Abschreibungsmethode hängt aber vom jeweiligen Einzelfall ab und sollte daher genau überlegt werden, so LBG.

Ökonomische Effekte simuliert

In der Studie haben die ifo-Experten wirtschaftliche Effekte der angedachten „Investitionsbooster“ genannten Reform in Deutschland simuliert. „Sowohl die geplante Senkung der Körperschaftsteuer als auch die Einführung einer degressiven Abschreibung steigern langfristig den Kapitalstock und damit die Investitionen“, erklärt Ko-Autor Andreas Peichl, Leiter des ifo Zentrums für Makroökonomik und Befragungen.

Besonders effektiv sei die degressive Abschreibung. Im Modell führte sie speziell bei langlebigen Investitionsgütern zum signifikanten Anstieg des Kapitalstocks – also der Mittel, mit der eine Volkswirtschaft Güter und Dienstleistungen produzieren kann. Zudem belaste sie den Staatshaushalt kaum. In den meisten Szenarien der Studie finanziere sie sich fast selbst. Investitionssteigernd ist demnach auch die Senkung der Körperschaftsteuer, jedoch verringert sie die Einnahmen um netto rund elf Mrd. Euro pro Jahr.

Mehr Planungssicherheit

„Es wäre sinnvoll, die degressive Abschreibung nicht nur befristet bis 2027, sondern dauerhaft einzuführen. Dies würde Planungssicherheit schaffen, Investitionsanreize verstetigen und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken – bei überschaubaren fiskalischen Kosten“, bilanziert Ko-Autor Manuel Menkhoff. Die ifo-Forscher empfehlen der Politik außerdem zu überprüfen, ob weitere steuerliche Instrumente, etwa ein erweiterter Verlustrücktrag, deutsche Firmen in unsicheren Zeiten gezielt unterstützen können. (pte/red)

Weitere Meldungen:

  1. Neuentwicklung: Fracht-Drohnen sollen 100 kg schwere Lasten befördern
  2. Bergbau-Forschung: Die KI gräbt sich unter die Erde
  3. Laser-Scanner steuern Ernte-Roboter in tiefster Nacht zum Apfelbaum
  4. Forschungsriese Fraunhofer: Carbonfasern sollen nachhaltiger werden

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

WienIT lässt die Postzusteller nach intelligentem Algorithmus rollen

Falsche Mails im Namen von Statistik Austria und Wirtschaftskammer unterwegs

DRS Investment kauft Mehrheit an Auktionator Aurena mit Kanzlei Dorda

AT&S CFO Petra Preining zieht sich aus dem Vorstand zurück

Firmen: Um 7 Prozent mehr Pleiten, um 0,2% weniger Neueintragungen

Neu in Finanz:

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Kommunalkredit berät Renalfa IPP bei neuer Energie-Finanzierung

Kathrin Reiter leitet Recht und Organisation der Security KAG

Kathrein Privatbank: Stefan Neubauer wird CEO, Eleonore Leder neue CFO

Der FMA-Vorstand besteht jetzt aus Mariana Kühnel und Helmut Ettl

Neu in Recht:

Hyva verkauft sein Cranes Geschäft an Mutares mit White & Case

Pan-baltisches Tower-Unternehmen mit Freshfields gegründet

Neues Handbuch: Regeln für Lieferketten aus Sicht der Praktiker

Schönherr berät indie Semiconductor bei Übernahme von emotion3D

Instant Payments VO: Webinar am 22. September 2025

Neu in Steuer:

Degressive Abschreibung als Konjunktur-Motor für Deutschland

Praxisforum Steuerkontrollsystem (SKS) ist am 2. Oktober

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

SteuerExpress: Die Bindungswirkung eines Formulars der SV, neue Urteile und mehr

Die neue Teilpension: ASW-Webinar für Steuerberater am 15.9.

Neu in Bildung/Uni:

Science Talk: Kinderbuch vom Physiker, Freude an Uni Wien und Montanuni, neue Preise

Uni Innsbruck bietet jetzt Quantencomputer für alle Studierenden

Science Talk: Dimitris Simos wird Professor für Cybersicherheit, Awards für Helmut Leopold und Daniel David

Weshalb Menschen an Wahlbetrug glauben: Neue Untersuchung

Hitzeinseln unter Wien: Das Grundwasser wird wärmer

Neu in Personalia:

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Eversheds Sutherland eröffnet ein neues Büro im Silicon Valley

AT&S CFO Petra Preining zieht sich aus dem Vorstand zurück

Petra Kern ist neue Leiterin Property Management bei CBRE Österreich

Neu in Motor:

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Mit dem Hund auf Urlaub fahren: Tipps und Regeln im Ausland

Neu in Nova:

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Österreichs älteste Handys dringend gesucht

Neu in Tools:

WienIT lässt die Postzusteller nach intelligentem Algorithmus rollen

Österreichische Forscher zeigen Schwachstelle von WhatsApp auf

Nach VKI-Klage: Höchstgericht kassiert 6 von 8 Klauseln von Amazon Prime

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

SteuerExpress: Die Bindungswirkung eines Formulars der SV, neue Urteile und mehr