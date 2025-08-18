 Open menu
IT-Systemhaus ACP übernimmt Field-Service-Anbieter danubIX

Georg Komornyik, Rainer Kalkbrener, Walter Ondra ©ACP

Wien. Das IT-Systemhaus ACP schließt sich mit dem IT-Field-Service-Provider danubIX zusammen. Dessen zwei Geschäftsführer sollen an Bord bleiben.

Das IT-Systemhaus ACP schließt sich mit danubIX zusammen, einem der führenden heimischen IT-Field-Service-Provider für Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten, so eine Aussendung. In der neuen Konstellation wird danubIX zur neuen Business Unit „ACP IT Field Service“.

Die neue Business Unit

Der neue Kompetenzbereich von ACP biete 7×24-Stunden IT-Field Services, ITK-Rollout-Services sowie Servicedesk-Leistungen. Das Team der 50 Techniker:innen betreue jährlich rund 20.000 Service-Tickets und 100.000 Assets österreichweit. Die gesamte ACP-Gruppe hat rund 2.600 Beschäftigte.

Die neue ACP Field Service-Einheit soll weiterhin von den bisherigen danubIX-Eigentümern geleitet werden: Georg Komornyik (bisheriger Geschäftsführer Vertrieb & Finanzen) war früher u.a. bei Frequentis, Mondi, T-Systems, IDS Scheer und als Vorstand bei S&T. Seit 2014 war er Mehrheitseigentümer von danubIX. Walter Ondra, bisheriger Geschäftsführer Technik, war zuvor u.a. für die Dresdner Bank, das Land Niederösterreich sowie Omnitech aktiv.

„Der Zusammenschluß mit dem Marktführer in Österreich ist für uns eine logische Konsequenz für eine noch stabilere und erfolgreichere Zukunft. Unsere Bestandskunden können nun auf ein viel breiteres Portfolio an Managed Services aus allen ACP Geschäftsbereichen zugreifen“, wird Komornyik zitiert.

„Field Service war mitunter eine Herausforderung“

Rainer Kalkbrener, Vorstand von ACP Österreich: „In unserem bisherigen Setup haben Kunden mit österreichweitem Field Service Bedarf mitunter eine logistische Herausforderung dargestellt. Mit dem flächendeckenden Netzwerk von danubIX können wir dieses Managed Service uneingeschränkt anbieten und unsere Kunden in Zukunft noch effizienter betreuen. Damit garantieren wir einheitliche Service- und Qualitätsstandards – egal, wo sich die Standorte unserer Kunden befinden.“

