Refinanzierung der Ex-Signa-Immobilie Kaufhaus Tyrol mit fwp, Noerr, Wolf Theiss

Geldhäuser & Anwälte. Wolf Theiss berät die UniCredit Bank Austria bei der Refinanzierung des Kaufhaus Tyrol. Noerr und fwp waren der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) behilflich.

Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat die UniCredit Bank Austria AG im Zusammenhang mit der Refinanzerung der bestehenden Verbindlichkeiten der Kaufhaus Tyrol GmbH im Zuge ihres Verkaufs rechtlich beraten, so eine Aussendung. Das Kaufhaus Tyrol ist eine bekannte Einzelhandelsimmobilie in Innsbruck mit 33.000 Quadratmetern Geschäftsfläche auf fünf Etagen. Käuferin ist die KHT AcquiCo SARL, die mit der liechtensteinischen Horn Grundbesitz GmbH verbunden ist; dahinter stehe eine Peek & Cloppenburg nahestehende Investorengruppe.

Verkäuferin ist die Signa Prime Assets GmbH. Der Verkauf und die Refinanzierung erfolgt im Rahmen der Verwertung von Vermögenswerten im Zuge des Insolvenzverfahrens der Signa Prime.

Die Transaktion

Die Transaktion wurde am 6. August 2025 unterzeichnet und abgeschlossen (Closing). Die Immobilie werde künftig von Midstad verwaltet, einem europäischen Immobilienunternehmen mit Aktivitäten in Österreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden.

Wolf Theiss hat die Bank Austria während des Refinanzierungsprozesses begleitet – einschließlich der Strukturierung und Verhandlung der Finanzierungsdokumentation, der Einbettung des Finanzierungsteils in die akquisitionsbezogenen Arbeitsstränge sowie der Koordination mit den Transaktionsparteien. Das Team von Wolf Theiss wurde von Partner Leopold Höher geleitet und umfasste Counsel Markus Aigner und Associate Magdalena Bertsch (alle Banking & Finance).

Noerr und fwp helfen der BVK

Die Kanzlei Noerr hat die Bayerische Versorgungskammer (BVK) als Kreditgeberin bei der vollständigen Ablösung und Neuordnung der Darlehensverbindlichkeiten der Kaufhaus Tyrol GmbH beraten, wie die deutsche Wirtschaftskanzlei mitteilt.

Für die BVK, die als gesetzlicher Vertreter eine Vielzahl bayerischer Versorgungseinrichtungen – darunter den Bayerischen Versorgungsverband sowie berufsständische Versorgungswerke für Ärzte, Apotheker, Architekten und weitere Berufsgruppen – verwaltet, schaffe die nun umgesetzte Struktur Planungssicherheit und eine geordnete Beendigung des bisherigen Darlehensengagements.

Noerr setzte auf sein Restrukturierungs- und Finanzierungsteam, das in den letzten zwölf Monaten mehrere komplexe Signa-Transaktionen für unterschiedliche Kreditgeber abgeschlossen habe, heißt es weiter.