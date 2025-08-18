WienIT lässt die Postzusteller nach intelligentem Algorithmus rollen

Logistik & IT. Vor fünf Jahren begann Wien IT den Probebetrieb als Postdienstleister. Heute rollen 25 E-Lasten-Mopeds der Stadtwerke-Tochter durch Wien.

Vor fünf Jahren startete bei WienIT der Probebetrieb als vollwertiger Postdienstleister mit fünf Fahrzeugen. Heute „cruisen“ 25 E-Lasten-Mopeds der WienIT CO2-frei durch die Bundeshauptstadt, so eine Aussendung: Tagtäglich liefern sie rund 20.000 Poststücke klimafreundlich in und um Wien aus. Unterstützt werden die Fahrer:innen, die jedes Jahr an die 110.000 Kilometer zurücklegen, von einem intelligenten Algorithmus, der jede Nacht die Fahrtstrecken im Vorhinein optimiert, heißt es dazu.

Zentrale Anlaufstelle der Wiener Stadtwerke

„Als zentrale Anlaufstelle der Wiener Stadtwerke-Gruppe bei Print-Vorhaben vernetzen wir Druck und Digitalisierung. Der Fokus liegt dabei auf hochvolumigem, personalisierten Massendruck. Da wir ohnehin schon den Druck von Rechnungen, Gehaltszetteln und ähnlichem für die Gruppe abwickelten, kam 2020 die Idee auf, auch die Zustellung zu übernehmen. Der Vorteil: Wir haben den gesamten Prozess in der eigenen Hand und können jeden Schritt auf den nächsten abstimmen“, so Andreas Birke, Bereichsleitung Delivery & Output Services bei WienIT.

Unter anderem werden im Auftrag der Wiener Linien Jahreskarten im Scheckkartenformat hergestellt: Pro Stück dauert der gesamte Prozess 17 Sekunden, vom Druck bis zur Kuvertierung. Jedes Jahr entstehen laut WienIT so bis zu 1 Million Jahreskarten, die im Anschluss von den Delivery & Output Services zugestellt werden.

Optimale Routen dank Algorithmus

Um die Fahrtstrecken zu optimieren, werden die Routen der Zusteller:innen jede Nacht durch einen Server per Algorithmus berechnet. Dieser berücksichtigt neben der Anzahl und Reihenfolge der Sendungen auch Faktoren wie das Verkehrsnetz, Haltezeiten oder sogar, ob eine Straße nur einspurig befahrbar ist.

Durch das effiziente Zusammenspiel zwischen Druck, Sortierung und Verpackung haben die Zusteller:innen in der Früh alles griffbereit und sortiert in den richtigen Kisten und können gleich mit einer (optimierten) Route beginnen, so die WienIT. Um CO2 zu vermeiden, wurde dabei von Anfang an auf E-Lasten-Mopeds gesetzt.

Zusätzlich unterstütze die WienIT ihre Kund:innen bei der Entwicklung und Wartung von Workflows für das Dokumentenmanagement und bei der Formularerstellung. Die Archivierung digitaler Dokumente erfolge in einem revisionssicheren, DSGVO-konformen Datenspeicher. Seit Oktober letzten Jahres kooperieren die Delivery Services der WienIT dabei mit dem mittelständischen Kommunikations- und Druckdienstleister Vendo.