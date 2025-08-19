42. iwp-Fachtagung der Wirtschaftsprüfer betrachtet Krieg, Krisen und KI

Wien. Die 42. iwp-Fachtagung für Wirtschaftsprüfer widmet sich dem KI-Einsatz in der Prüfung ebenso wie den Folgen des Ukraine-Kriegs.

Die 42. iwp-Fachtagung am 17. und 18. Oktober 2025 ist als jährlicher Fixpunkt für Wirtschaftsprüfer:innen, Expert:innen und Young Professionals der Branche gedacht, so die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

Die zweitägige Veranstaltung des instituts österreichischer wirtschaftsprüfer:innen (iwp), die sowohl vor Ort wie online besucht werden kann, soll demnach fachliche Vertiefung, einen Blick auf aktuelle Entwicklungen und praxisnahe Weiterbildung bieten. Dazu gehören Praxisthemen ebenso wie der Blick auf die großen Trends, die Wirtschaft und Gesellschaft bewegen.

Die Themen

Bei dem Event stehen 2025 globale Herausforderungen, strategische Weichenstellungen und technologische Transformation im Fokus, so die Veranstalter.

Keynote 1: „Verwerfungen der Weltordnung, Verwerfungen von Wirtschaft und Gesellschaft. Der Ukraine-Krieg und seine Folgen“ (Lukas Bittner, Militärstratege / Abteilung Militärstrategie bei Bundesministerium für Landesverteidigung)

Keynote 2: „Responses to change and crisis: Behind the scene of policy making in the interest of our profession“ (Eelco van der Enden, CEO AcE)

Schlussvortrag: „Successfully applying AI in practice – How to enable tomorrow with AI/Gen AI and Big Data“ (Cornelia Schaurecker, AI, Data, Cloud, Digital Transformation and technology leader, senior Executive Advisor)

Die Fachkreise

Dazu gibt es 10 themenspezifische Arbeitskreise, die aktuelle Praxisthemen beleuchten sollen. Der Bogen spannt sich konkret von Qualitätssicherung und Bilanzierung über ESG und Steuerfragen bis hin zu Künstlicher Intelligenz in der Prüfung.