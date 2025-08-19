 Open menu
Bildung & Uni, Steuer, Veranstaltung

42. iwp-Fachtagung der Wirtschaftsprüfer betrachtet Krieg, Krisen und KI

©ejn

Wien. Die 42. iwp-Fachtagung für Wirtschaftsprüfer widmet sich dem KI-Einsatz in der Prüfung ebenso wie den Folgen des Ukraine-Kriegs.

Die 42. iwp-Fachtagung am 17. und 18. Oktober 2025 ist als jährlicher Fixpunkt für Wirtschaftsprüfer:innen, Expert:innen und Young Professionals der Branche gedacht, so die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

Die zweitägige Veranstaltung des instituts österreichischer wirtschaftsprüfer:innen (iwp), die sowohl vor Ort wie online besucht werden kann, soll demnach fachliche Vertiefung, einen Blick auf aktuelle Entwicklungen und praxisnahe Weiterbildung bieten. Dazu gehören Praxisthemen ebenso wie der Blick auf die großen Trends, die Wirtschaft und Gesellschaft bewegen.

Die Themen

Bei dem Event stehen 2025 globale Herausforderungen, strategische Weichenstellungen und technologische Transformation im Fokus, so die Veranstalter.

  • Keynote 1: „Verwerfungen der Weltordnung, Verwerfungen von Wirtschaft und Gesellschaft. Der Ukraine-Krieg und seine Folgen“ (Lukas Bittner, Militärstratege / Abteilung Militärstrategie bei Bundesministerium für Landesverteidigung)
  • Keynote 2: „Responses to change and crisis: Behind the scene of policy making in the interest of our profession“ (Eelco van der Enden, CEO AcE)
  • Schlussvortrag: „Successfully applying AI in practice – How to enable tomorrow with AI/Gen AI and Big Data“ (Cornelia Schaurecker, AI, Data, Cloud, Digital Transformation and technology leader, senior Executive Advisor)

Die Fachkreise

Dazu gibt es 10 themenspezifische Arbeitskreise, die aktuelle Praxisthemen beleuchten sollen. Der Bogen spannt sich konkret von Qualitätssicherung und Bilanzierung über ESG und Steuerfragen bis hin zu Künstlicher Intelligenz in der Prüfung.

Weitere Meldungen:

  1. PwC macht Florian Bachmann und Benjamin Fassl zu Partnern
  2. Praxisforum Steuerkontrollsystem (SKS) ist am 2. Oktober
  3. Die neue Teilpension: ASW-Webinar für Steuerberater am 15.9.
  4. B-Kurs 2025: Besuchen Sie DIE Weiterbildungsveranstaltung des Berufsstandes!

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

IT-Systemhaus ACP übernimmt Field-Service-Anbieter danubIX

WienIT lässt die Postzusteller nach intelligentem Algorithmus rollen

Falsche Mails im Namen von Statistik Austria und Wirtschaftskammer unterwegs

DRS Investment kauft Mehrheit an Auktionator Aurena mit Kanzlei Dorda

AT&S CFO Petra Preining zieht sich aus dem Vorstand zurück

Neu in Finanz:

Bankaufsichtsrecht 2025: Tagung am 7. Oktober in Innsbruck

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Kommunalkredit berät Renalfa IPP bei neuer Energie-Finanzierung

Kathrin Reiter leitet Recht und Organisation der Security KAG

Kathrein Privatbank: Stefan Neubauer wird CEO, Eleonore Leder neue CFO

Neu in Recht:

WFW berät Investoren bei nachrangiger Finanzierung für Railpool

Hyva verkauft sein Cranes Geschäft an Mutares mit White & Case

Pan-baltisches Tower-Unternehmen mit Freshfields gegründet

Neues Handbuch: Regeln für Lieferketten aus Sicht der Praktiker

Schönherr berät indie Semiconductor bei Übernahme von emotion3D

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Neuerungen bei der Liebhaberei-Richtlinie, neue Entscheidungen zu Betriebsveranstaltungen und mehr

Degressive Abschreibung als Konjunktur-Motor für Deutschland

Praxisforum Steuerkontrollsystem (SKS) ist am 2. Oktober

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

SteuerExpress: Die Bindungswirkung eines Formulars der SV, neue Urteile und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Uni Innsbruck nimmt Archiv des Forums Alpbach unter die Lupe

Science Talk: Kinderbuch vom Physiker, Freude an Uni Wien und Montanuni, neue Preise

Uni Innsbruck bietet jetzt Quantencomputer für alle Studierenden

Science Talk: Dimitris Simos wird Professor für Cybersicherheit, Awards für Helmut Leopold und Daniel David

Weshalb Menschen an Wahlbetrug glauben: Neue Untersuchung

Neu in Personalia:

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Eversheds Sutherland eröffnet ein neues Büro im Silicon Valley

AT&S CFO Petra Preining zieht sich aus dem Vorstand zurück

Petra Kern ist neue Leiterin Property Management bei CBRE Österreich

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

SteuerExpress: Neuerungen bei der Liebhaberei-Richtlinie, neue Entscheidungen zu Betriebsveranstaltungen und mehr

IT-Systemhaus ACP übernimmt Field-Service-Anbieter danubIX

WienIT lässt die Postzusteller nach intelligentem Algorithmus rollen

Österreichische Forscher zeigen Schwachstelle von WhatsApp auf

Nach VKI-Klage: Höchstgericht kassiert 6 von 8 Klauseln von Amazon Prime