Bankaufsichtsrecht 2025: Tagung am 7. Oktober in Innsbruck

Banken & Fortbildung. Um aktuelle aufsichtsrechtliche Themen geht es bei der Tagung Bankenaufsichtsrecht 2025 im Herbst in Tiro: Von DORA, MiCAR und ESG bis Fit & Proper und Corporate Governance.
Die Veranstaltung „Bankaufsichtsrecht 2025 Innsbruck Aufsicht und Praxis“ findet am 7. Oktober 2025 in Innsbruck statt, so der Finanzverlag: Zielgruppe sind Vorstände, Aufsichtsräte und Schlüsselkräfte der Finanzbranche.
Die Themen
Thema sind aktuelle, für die Funktion der Teilnehmer:innen relevante aufsichtsrechtliche Themen, so die Veranstalter:
- Aktuelle regulatorische Herausforderungen für österreichische Kreditinstitute
- Status des Bankensektors
- Regulatorische Entwicklungen
- Welche Themen stehen bei der Aufsicht im Fokus (DORA, MiCAR, ESG)
- „Fit & Proper“ in der Praxis
- Corporate Governance in der Praxis
Dabei sind laut Verlag Fragen und Diskussion fix eingeplant, das Buch „Bankenaufsichtsrecht kompakt“ ist bei der (anmelde- und kostenpflichtigen) Veranstaltung inkludiert.
Die Autorinnen des Fachbuchs sind die Wirtschaftsprüferinnen Mag. Alina Czerny (KPMG) und Mag. Erika Leitgeb (Raiffeisenverband Südtirol).
Die Vortragenden
Die Vortragenden bei der Innsbrucker Bankenaufsichtsrecht-Tagung 2025 sind Dr. Michael Hysek (Leiter des Bereiches „Bankenaufsicht“ in der Finanzmarktaufsicht FMA) sowie Dr. Slobodan Kojic, MBA, BWG Compliance Officer der Raiffeisen-Landesbank Tirol.