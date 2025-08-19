Bankaufsichtsrecht 2025: Tagung am 7. Oktober in Innsbruck

Banken & Fortbildung. Um aktuelle aufsichtsrechtliche Themen geht es bei der Tagung Bankenaufsichtsrecht 2025 im Herbst in Tiro: Von DORA, MiCAR und ESG bis Fit & Proper und Corporate Governance.

Die Veranstaltung „Bankaufsichtsrecht 2025 Innsbruck Aufsicht und Praxis“ findet am 7. Oktober 2025 in Innsbruck statt, so der Finanzverlag: Zielgruppe sind Vorstände, Aufsichtsräte und Schlüsselkräfte der Finanzbranche.

Die Themen

Thema sind aktuelle, für die Funktion der Teilnehmer:innen relevante aufsichtsrechtliche Themen, so die Veranstalter:

Aktuelle regulatorische Herausforderungen für österreichische Kreditinstitute

Status des Bankensektors

Regulatorische Entwicklungen

Welche Themen stehen bei der Aufsicht im Fokus (DORA, MiCAR, ESG)

„Fit & Proper“ in der Praxis

Corporate Governance in der Praxis

Dabei sind laut Verlag Fragen und Diskussion fix eingeplant, das Buch „Bankenaufsichtsrecht kompakt“ ist bei der (anmelde- und kostenpflichtigen) Veranstaltung inkludiert.

Die Autorinnen des Fachbuchs sind die Wirtschaftsprüferinnen Mag. Alina Czerny (KPMG) und Mag. Erika Leitgeb (Raiffeisenverband Südtirol).

Die Vortragenden

Die Vortragenden bei der Innsbrucker Bankenaufsichtsrecht-Tagung 2025 sind Dr. Michael Hysek (Leiter des Bereiches „Bankenaufsicht“ in der Finanzmarktaufsicht FMA) sowie Dr. Slobodan Kojic, MBA, BWG Compliance Officer der Raiffeisen-Landesbank Tirol.