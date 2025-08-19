 Open menu
Business, Recht

WFW berät Investoren bei nachrangiger Finanzierung für Railpool

©ejn

München. Kanzlei WFW berät die Investoren bei einer nachrangigen Finanzierung über 200 Mio. Euro für Lokomotiven-Vermieter Railpool.

Watson Farley & Williams (WFW) hat eine Investorengruppe bei einer nachrangigen Finanzierung in Höhe von 200 Mio. Euro für die Railpool GmbH beraten.

Railpool mit Sitz in München ist ein Schienenfahrzeug-Vermieter und in 19 europäischen Ländern aktiv. Mit mehr als 600 Elektro- und Hybridlokomotiven sowie 148 Personenfahrzeugen mit einer Investitionssumme von mehr als 2,7 Mrd. Euro zähle Railpool zu den größten Anbietern in Europa.

Die Transaktion

Die Finanzierung diene der Unterstützung des weiteren Wachstums des Unternehmens. Angeführt wurde die Investorengruppe laut einer Aussendung von Crédit Agricole Corporate und Investment Bank, die dabei als Debt Advisor, Private Placement Agent, Facility Agent und Security Agent fungierte. An der Finanzierung beteiligten sich zudem weitere Investoren aus Singapur, den USA und Deutschland.

Das Transport-Team bei WFW leiteten Assets & Structured Finance Partner Frederik Lorenzen (Frankfurt) und Partnerin Louise Mor (London) mit Unterstützung von Counsel Andrey Latyshev, Senior Associates Alexander Piepenbrock (beide Frankfurt) und Liam Clozier, Associates Louis Brunet und Sam Jones sowie Trainee Aditya Ashok (alle London).

Weitere Meldungen:

  1. Bankaufsichtsrecht 2025: Tagung am 7. Oktober in Innsbruck
  2. Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB
  3. Hyva verkauft sein Cranes Geschäft an Mutares mit White & Case
  4. WienIT lässt die Postzusteller nach intelligentem Algorithmus rollen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

IT-Systemhaus ACP übernimmt Field-Service-Anbieter danubIX

WienIT lässt die Postzusteller nach intelligentem Algorithmus rollen

Falsche Mails im Namen von Statistik Austria und Wirtschaftskammer unterwegs

DRS Investment kauft Mehrheit an Auktionator Aurena mit Kanzlei Dorda

AT&S CFO Petra Preining zieht sich aus dem Vorstand zurück

Neu in Finanz:

Bankaufsichtsrecht 2025: Tagung am 7. Oktober in Innsbruck

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Kommunalkredit berät Renalfa IPP bei neuer Energie-Finanzierung

Kathrin Reiter leitet Recht und Organisation der Security KAG

Kathrein Privatbank: Stefan Neubauer wird CEO, Eleonore Leder neue CFO

Neu in Recht:

WFW berät Investoren bei nachrangiger Finanzierung für Railpool

Hyva verkauft sein Cranes Geschäft an Mutares mit White & Case

Pan-baltisches Tower-Unternehmen mit Freshfields gegründet

Neues Handbuch: Regeln für Lieferketten aus Sicht der Praktiker

Schönherr berät indie Semiconductor bei Übernahme von emotion3D

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Neuerungen bei der Liebhaberei-Richtlinie, neue Entscheidungen zu Betriebsveranstaltungen und mehr

Degressive Abschreibung als Konjunktur-Motor für Deutschland

Praxisforum Steuerkontrollsystem (SKS) ist am 2. Oktober

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

SteuerExpress: Die Bindungswirkung eines Formulars der SV, neue Urteile und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Uni Innsbruck nimmt Archiv des Forums Alpbach unter die Lupe

Science Talk: Kinderbuch vom Physiker, Freude an Uni Wien und Montanuni, neue Preise

Uni Innsbruck bietet jetzt Quantencomputer für alle Studierenden

Science Talk: Dimitris Simos wird Professor für Cybersicherheit, Awards für Helmut Leopold und Daniel David

Weshalb Menschen an Wahlbetrug glauben: Neue Untersuchung

Neu in Personalia:

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Eversheds Sutherland eröffnet ein neues Büro im Silicon Valley

AT&S CFO Petra Preining zieht sich aus dem Vorstand zurück

Petra Kern ist neue Leiterin Property Management bei CBRE Österreich

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

SteuerExpress: Neuerungen bei der Liebhaberei-Richtlinie, neue Entscheidungen zu Betriebsveranstaltungen und mehr

IT-Systemhaus ACP übernimmt Field-Service-Anbieter danubIX

WienIT lässt die Postzusteller nach intelligentem Algorithmus rollen

Österreichische Forscher zeigen Schwachstelle von WhatsApp auf

Nach VKI-Klage: Höchstgericht kassiert 6 von 8 Klauseln von Amazon Prime