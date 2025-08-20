 Open menu
Buch verrät die Geheimnisse der Telefonprofis: Per Call zum Erfolg

Business-Bücher. Professionelles Telefonieren ist auch im digitalen Zeitalter ein entscheidender Erfolgsfaktor, so Fachverlag Manz: Sein Ratgeber dazu ist nun in 2. Auflage erschienen.

Professionelles Telefonieren gilt immer noch als entscheidender Erfolgsfaktor – gerade auch im digitalen Zeitalter, so der Manz Verlag. In Ergänzung zu Online-Kanälen biete das Gespräch am Telefon viel Erfolgspotenzial als Service- und Verkaufsinstrument.

Der Ratgeber

Ein neues Buch soll die Leserinnen und Leser dabei unterstützen, ihr Know-how und Ihr Verhaltensrepertoire am Telefon zu erweitern. Verbunden mit Tools und Tipps für Telefonprofis soll dadurch mehr Erfolg in der Kommunikation und – last but not least – im Verkauf eintreten, nach dem Motto (und Untertitel) „So punkten Sie am Telefon mit Persönlichkeit“.

Behandelt werden in dem rund 135 Seiten starken Ratgeber, der jetzt in 2. aktualisierter Auflage erschienen ist, u.a.:

  • Beziehungsaufbau am Telefon
  • Erfolg im aktiven Telefonverkauf
  • Mehr telefonische Terminvereinbarungen erreichen
  • Zusatzverkauf zum Nutzen des Kunden
  • Professioneller Umgang mit Kundenbeschwerden

Die Autorin

Autorin Michaela Simlinger verfügt über 30 Jahre Telefonverkaufserfahrung: Sie habe ihr Talent zur Kaltakquise zum Beruf gemacht, zähle heute europaweit zu den Top-Telefontrainerinnen und ist seit 2005 beim Verkaufstraining-Anbieter VBC.

