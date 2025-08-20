 Open menu
EU-Projekt zu Elektrofahrzeugen startet mit AT&S und 44 weiteren Partnern

Forschung für HighPower 5.0 in Graz (© AT&S / Werner Krug)
Forschung für HighPower 5.0 in Graz (© AT&S / Werner Krug)

Graz. Ein Forschungsprojekt mit Beteiligung von Unternehmen und Universitäten soll intelligente Antriebslösungen für Straßenfahrzeuge und Schiffe entwickeln.

Das EU-Forschungsprojekt HiPower 5.0 zur Entwicklung smarter Antriebslösungen für Elektrofahrzeuge ist vor kurzem in Graz offiziell gestartet worden. Der österreichische Mikroelektronikhersteller AT&S agiert dabei als strategischer Partner und bringt seine Expertise in die Bereiche Halbleiterintegration und Steuerungssysteme für hochkompakte elektrische Antriebskomponenten ein. Ziel der Initiative sei es, die Effizienz und Reichweite elektrischer Fahrzeuge im Automobil- und Schifffahrtssektor weiter zu erhöhen.

Insgesamt arbeiten 45 Industrie- und Forschungspartner 3 Jahre lang im Rahmen von HiPower 5.0 zusammen; die Koordination übernimmt AVL List. Zu den Projektpartnern gehören weiters Unternehmen wie Infineon Technologies, Mercedes Benz, Siemens, Renault-Ampere, Schaeffler, Valeo und TDK Electronics sowie zahlreiche Universitäten und Forschungseinrichtungen wie TU Chemnitz, TU Turin, TU Eindhoven, Aalborg University, Fraunhofer IZM, SAL und IMEC. Während des Auftakttreffens wurden Anwendungsfälle und Arbeitspakete abgestimmt, um eine verbindliche Basis für die Zusammenarbeit zu schaffen.

Emissionsfreie Transportsysteme

Die Ergebnisse des Projekts sollen nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch  neue Impulse für die Gestaltung von emissionsfreien Transportsystemen setzen, heißt es in einer Mitteilung von AT&S. Das von der EU geförderte Projekt baut auf der bereits abgeschlossenen Initiative „HiEFFICIENT“ auf ; zu den Technologien, die zum Einsatz kommen, zählt insbesondere die Integration von Wide Band Gap (WBG)-Halbleitern aus Materialien wie Galliumnitrid und Siliziumkarbid. Diese bieten Vorteile wie geringeren Energieverlust, längere Lebensdauer und verbessertes Wärmemanagement. Elektrofahrzeuge, die mit einer solchen Technologie ausgestattet sind, können effizient mit hohen Stromstärken und Spannungen umgehen, wodurch die Reichweite und Systemhaltbarkeit verbessert wird. Die Reduktion von Energieverbrauch unterstützt außerdem die Nachhaltigkeitsziele der Hersteller.

AT&S ist laut eigenen Angaben einer der führenden Anbieter bei der Entwicklung und Produktion hochwertiger Leiterplatten und IC-Substraten. Die Komponenten des Unternehmens werden in mobilen Endgeräten, Industrieanlagen, medizinischer Technik, Automotive und Luftfahrt sowie in Hochleistungsrechnern für KI-Anwendungen verarbeitet. Die Fertigung erfolgt an Standorten in Österreich, China, Malaysia und Indien; das Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung befindet sich in Leoben.

