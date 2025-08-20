Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold

Wien. Die WU Wirtschaftsuniversität Wien ernennt Thomas Grisold zum Professor. Sein Forschungsthema sind die Auswirkungen von KI.

Die WU Wien hat einen neuen Professor für Information Systems and Applied AI: Thomas Grisold (Department für Wirtschaftsinformatik und Operations Management). In seiner Forschung setze Grisold sich u.a. mit dem Zusammenspiel von Künstlicher Intelligenz (KI) und sozialen Normen auseinander.

Die Laufbahn

Thomas Grisold war laut Aussendung zuvor als Assistenzprofessor an der Universität St. Gallen und der Universität Liechtenstein tätig. Er promovierte 2018 in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU Wien.

Forschungsaufenthalte führten ihn u.a. an die University of Notre Dame (USA), Queensland University of Technology (Australien), die Lancaster University (England), das Weizenbaum Institut (Deutschland), die Universität von Palermo (Italien) und die Universität Zagreb (Kroatien). Für seine Arbeiten erhielt er Auszeichnungen wie zuletzt den „Research Prize of the Principality of Liechtenstein“.

Soziale und organisationale Auswirkungen von KI

In seiner Forschung beschäftigt sich Thomas Grisold u.a. damit, wie sich die Anwendungen von Künstlicher Intelligenz auf Gesellschaft und Organisationen auswirken. Derzeit beschäftige er sich intensiv mit „Mensch-KI Ökologien“, also sozialen Kollektiven, in denen Menschen und verschiedene Formen von Künstlicher Intelligenz interagieren und voneinander lernen.

Besonderes Augenmerk legt der neue WU-Professor demnach auf die Frage, wie Künstliche Intelligenz durch die Implementierung von sozialen Normen gesteuert werden kann. Auf Basis seines interdisziplinären Hintergrundes in Kognitionswissenschaften verknüpfe er aktuelle Theorien aus den Neurowissenschaften mit sozio-technischen Theorien.

So wirkt die Digitalisierung auf unser Business

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt auf der Frage, wie sich Geschäftsprozesse durch digitale Technologien verändern, oft auch auf überraschende und ungeplante Weise. So untersucht er, wie neue Internet-of-Things Technologien unbeabsichtigt dazu führen, dass Mitarbeitende stärker überwacht werden und Abläufe nicht mehr wie geplant funktionieren.

In seiner empirischen Forschung greife Grisold auf computergestützten Forschungsdesigns zurück, in denen er digitale Spuren aus IT-Systemen für die Entwicklung theoretischer Erklärungen nutzt.