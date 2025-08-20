 Open menu
Neuer Zertifikats-Lehrgang Group Tax Manager:in für Konzern-Steuerprofis

©ejn

Wien. Zum bzw. zur „Group Tax Manager:in“ ausbilden soll ein neuer Zertifikatslehrgang ab Oktober 2025. Fachverlag Linde kooperiert dabei mit der Hochschule Campus Wien.

Die Anforderungen an Konzernsteuerabteilungen haben sich in den letzten Jahren durch Entwicklungen wie BEPS, Pillar II sowie gestiegene Transparenz- und Berichtspflichten deutlich verschärft, so eine Aussendung des Linde Verlags: Steuerverantwortliche müssen demnach heute über rein nationales Steuerwissen hinausdenken und auch internationale sowie strategische Aspekte entsprechend beherrschen.

Inhalt und Zielgruppe

Für diese Zielgruppe bietet Linde ab Herbst den Lehrgang „Zertifizierte:r Group Tax Manager:in“ in Kooperation mit der Hochschule Campus Wien (früher FH Campus Wien). Der Lehrgang soll laut den Angaben praxisorientiertes Fachwissen vermitteln und unterstütze Teilnehmer:innen dabei, fundierte Beiträge zur Weiterentwicklung ihrer Steuerabteilung zu leisten. Dazu gehören insgesamt acht Module – darunter vier Pflichtmodule (u. a. Internationales Konzernsteuerrecht, Konzernrechnungswesen für Steuerverantwortliche, Tax-Management-Tools, Group Tax Forum 2026) sowie vier von fünf frei wählbare Spezialmodule, etwa zu Betriebsprüfungen oder globaler Mindestbesteuerung.

Den Abschluss bildet eine freiwillige Prüfung mit Hochschulzertifikat durch die Hochschule Campus Wien. Im Fachbeirat sind laut Veranstalter Roland Macho (FAG), Christoph Marchgraber (KPMG), Stefan Schuster (Mayr Melnhof) und Markus Seiler (Konzernsteuerexperte).

An der Schnittstelle zu Controlling, Accounting, Recht und Kommunikation

Die enge Verzahnung von Steuerabteilungen mit anderen Konzernfunktionen – etwa Controlling, Accounting, Recht oder Kommunikation – erfordere neue Kompetenzen, heißt es: Der Lehrgang knüpfe hier an und kombiniere theoretische Grundlagen mit Beispielen, inklusive Hinweisen auf typische Fehler und empfehlenswerte Strategien.

„Group Tax Manager:innen sind maßgeblich für Außenprüfungen verantwortlich. Bekannte Problemstellungen und kontroversielle Sichtweisen werden nunmehr verstärkt durch transparentes Handeln und Kommunikation auf Augenhöhe ersetzt. Tax Compliance als ein ‚Must-have‘. Neue gesetzliche Bestimmungen wie z. B. das Mindestbesteuerungsgesetz stellen Herausforderungen an den/die Group Tax Manager:innen in der Schnittstelle UGB, IFRS und nationales sowie internationales Steuerrecht“, so Roland Macho.

