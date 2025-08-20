 Open menu
Praxiskonferenz Sanktionsrecht am 25. September in Krems

Internationale Beziehungen & Compliance. Das Sanktionsrecht mit seinen Trends auf EU- und internationaler Ebene ist Thema einer Veranstaltung an der Donau-Uni.

Das Sanktionsrecht bleibt eines der dynamischsten und komplexesten Themen im Unternehmens- und Wirtschaftsrecht – mit laufenden Neuerungen auf EU- wie nationaler Ebene, so die Veranstalter. Nach der Premiere im Frühjahr sollen nun am 25. September an der Universität für Weiterbildung Krems die jüngsten rechtliche Entwicklungen auf nationaler sowie EU-Ebene bei der 2. Praxiskonferenz Sanktionsrecht diskutiert werden.

Die Themen

Im Mittelpunkt stehen dabei Best Practices und Erfahrungen mit dem Sanktionengesetz 2024. Die Fachkonferenz beleuchte die Hintergründe der Entscheidungen sowie die wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen der restriktiven Maßnahmen für Rechtsberatung und Unternehmenspraxis. Das detaillierte Programm soll demnächst folgen.

Zielgruppe sind Praktiker:innen aus Rechtsabteilungen, Führungskräfte, Rechtsanwält:innen, Justiz- und Verwaltungsangehörige. Veranstalter ist das Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen der Universität für Weiterbildung Krems, Anwalt Andreas Pollak moderiert. Partner der Konferenz sind die Vereinigung der österreichischen Unternehmensjurist:innen VUJ sowie AmCham Austria.

Praxiskonferenz Sanktionsrecht am 25. September in Krems

