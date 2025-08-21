 Open menu
Dänemark senkt Steuer auf Bücher radikal, Österreich soll nachziehen

Lesen & Incentives. Dänemark senkt wegen „Lesekrise“ die Mehrwertsteuer bei Büchern auf null Prozent. Österreichs Regierung soll sie wie versprochen senken, fordert die Verlagsbranche.

Der dänische Kulturminister Jakob Engel-Schmidt sieht sein Land in einer „Lesekrise“ und hat am Mittwoch die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Bücher angekündigt. Auch in Österreich ist die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bücher laut Regierungsprogramm vorgesehen, erinnert der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels in einer Aussendung – und fordert, diese Maßnahme nun baldmöglichst umzusetzen.

In Dänemark wird die Mehrwertsteuer auf Bücher gestrichen

Mit 25 Prozent hat Dänemark laut den Angaben die europaweit höchste Mehrwertsteuer auf Bücher, künftig soll sie auf null gesenkt werden. In Österreich beträgt die Steuer auf Bücher derzeit 10 Prozent, in Deutschland 7 Prozent und in der Schweiz 2,6 Prozent. Irland, Tschechien, Großbritannien und Norwegen besteuern ihre Bücher derzeit mit 0 Prozent.

HVB-Präsident Benedikt Föger: „Dänemark hat vorgemacht, was möglich ist. Wir haben die dortige Diskussion eng mitverfolgt und unseren dänischen Schwesterverband im Rahmen der FEP (Europäischer Verlegerveband) in den letzten Wochen bei diesem Vorhaben tatkräftig unterstützt. Ich gratuliere den Kolleg:innen ganz herzlich zu diesem Erfolg. Es ist eine großartige Nachricht für die europäische Buchbranche.“

Da „auch mit unseren Regierungsparteien im Frühjahr vereinbart werden konnte, dass die Senkung der Mehwertsteuer auf Bücher im aktuellen Regierungsprogramm enthalten ist, fordern wir nun eine schnelle Umsetzung auch in Österreich“, so Föger weiter.

Das Vorhaben

Im derzeitigen Regierungsprogramm ist eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Kunstwerke, Tickets und Bücher vorgesehen. Dabei wird explizit auf das Vorbild anderer europäischer Länder (und ansonsten drohende Wettbewerbsnachteile) verwiesen.

Während der Corona-Pandemie war die Mehrwertsteuer in Österreich bereits einmal auf 5 Prozent gesenkt worden, allerdings nur für den Zeitraum von 18 Monaten.

