Gleiss Lutz berät Attikon bei strategischer Partnerschaft mit Astorg

Versicherungsmakler & Investoren. Gleiss Lutz hat Aktionäre der Versicherungsmakler-Plattform Attikon Finanz AG beim Einstieg von Astorg im Zuge einer strategischen Partnerschaft beraten.

Der Vorstand, das Managementteam sowie weitere bedeutende Aktionäre werden im Rahmen der strategischen Partnerschaft in Attikon investiert bleiben, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei.

Die Transaktion, deren Vollzug im vierten Quartal 2025 erwartet wird, stehe noch unter dem Vorbehalt der Fusionskontrollfreigabe. Astorg wurde bei der Attikon-Transaktion von Willkie Farr & Gallagher beraten.

Versicherungsmakler & Private Equity-Geldgeber

Attikon ist ein Beteiligungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung spezialisierter Versicherungsmakler im Firmen- und Gewerbekundensegment konzentriert. Das Unternehmen vereine bereits zahlreiche Maklerhäuser unter einem Dach und verfolge das Ziel, durch weiteres Wachstum und innovative Konzepte zu den führenden Maklerunternehmen in Deutschland zu gehören.

Astorg ist eine paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft, die ein Vermögen von rund 23 Milliarden Euro verwaltet. Die Investition soll Attikon dabei unterstützen, seine Akquisitionsstrategie zu beschleunigen und das Dienstleistungsangebot u.a. um die Tätigkeit als Assekuradeur auszubauen.

Das Beratungsteam

Ein Gleiss Lutz-Team unter der Federführung von Andreas Löhdefink (Partner, Frankfurt), Patrick Mossler (Partner) und Daniel Heck (Counsel, alle Corporate/M&A, beide Hamburg) hat Attikon beraten.

Das Willkie Team für Astorg wurde von Partner Kamyar Abrar geleitet, mit Unterstützung von Partner Ludger Kempf (beide Frankfurt), Counsel Florian Dendl (München) sowie den Associates Andrej Popp (Frankfurt), Maximilian Schatz (München; alle Corporate/M&A) und weiteren Mitgliedern der Kanzlei.