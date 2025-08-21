 Open menu
STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Péter Glöckler ©Strabag

Baukonzerne & Management. Péter Glöckler wurde bei der STRABAG SE in den Vorstand bestellt: Er folgt als Chef Süd + Ost auf Alfred Watzl und war bisher für einen Teilbereich zuständig.

Der Aufsichtsrat der Strabag hat Péter Glöckler mit sofortiger Wirkung in den Vorstand bestellt, wo er das Segment Süd + Ost übernehmen wird, so eine Aussendung: Zu diesem zählen neben Österreich, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien auch die Märkte Südosteuropas. Er folgt auf den zurückgetretenen Alfred Watzl.

Bisher für ein Teilgebiet zuständig

Péter Glöckler startete seine Konzernlaufbahn 2003 als Technischer Leiter im Bereich Konzessionen in Ungarn. Zuletzt verantwortete er als Unternehmensbereichsleiter Südosteuropa mit insgesamt 12 Ländern. Der Strabag-Konzern insgesamt erzielt mit rund 86.000 Beschäftigten eine jährliche Bauleistung von rund 19 Milliarden Euro.

Die Statements

„Péter Glöckler kennt nicht nur das Kerngeschäft der Strabag, sondern hat auch seine strategischen Fähigkeiten bei der Neustrukturierung Südosteuropas unter Beweis gestellt“, so Strabag-Aufsichtsratsvorsitzende Kerstin Gelbmann. Strabag CEO Stefan Kratochwill: „Er lebt unser Prinzip der global-lokalen Präsenz und verstärkt mit dieser Perspektive unser Vorstandsteam.“

Péter Glöckler wird zitiert: „Aufgrund meines internationalen Know-hows in zwölf sehr vielfältigen Ländern und meines Interesses für konzernweite, strategische Visionen und Umsetzungen nehme ich mit Respekt und Freude die Bestellung an. Ich bin überzeugt, dass die Verbindung lokaler Fähigkeiten mit einem 360-Grad-Blick für den Konzern das Erfolgsprinzip von Strabag ausmacht.“

