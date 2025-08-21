Verstärkung für Steuerberater: Gefördertes Projekt von waff und ASW

Fachkräftemangel. Viele Kanzleien suchen Nachwuchs in Buchhaltung und Personalverrechnung, so die ASW: „Jobs PLUS Ausbildung“ von waff, AMS und ASW soll helfen, Kursstart ist im Oktober.

Der Fachkräftemangel in Buchhaltung und Personalverrechnung ist in vielen Kanzleien spürbar, so die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) in einer Ankündigung.

In Kooperation mit dem Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds – waff und dem AMS Wien will die ASW bei der Nachwuchsgewinnung helfen – mit dem Projekt „Jobs PLUS Ausbildung“, das gefördert wird.

Die Zielgruppe

Kanzleien mit Sitz in Wien können von dem Projekt proftieren, heißt es weiter: Arbeitssuchende, die bereits über ein Eignungsverfahren ausgewählt wurden, erhalten die Ausbildung zur/m Buchhalter:in oder Personalverrechner:in an der ASW. Die teilnehmenden Kanzleien sorgen für die berufspraktische Ausbildung im eigenen Haus, mit dem Ziel, diese Fachkraft zu übernehmen.

Der waff führe im Vorfeld eine Eignungsabklärung durch – inklusive Tests zu Mathematik-, Deutsch- und Office-Kenntnissen sowie persönlicher Gespräche. Aktuell warten laut den Angaben über 50 geeignete Bewerber:innen darauf, vermittelt zu werden. Die Ausbildung startet zweimal im Jahr (das nächste Mal am 9. Oktober 2025) und dauert neun Monate.