Business, Recht, Steuer

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

©ejn

Webinar. Beratungsmulti Deloitte erläutert am 11.9.2025 die erhöhten US-Zölle und „Optimierungsmöglichkeiten“ für Exporteure und Importeure.

Ein Tax & Legal Break Webinar von Big Four-Multi Deloitte in Österreich beschäftigt sich am 11. September 2025 mit dem Thema „Update zur aktuellen Zollsituation in den USA – Zolloptimierungsmöglichkeiten für EU-Unternehmen“.

Ein spannendes Thema

Die von der US Administration eingeführten US-Importzölle, insbesondere die reziproken Zusatzzölle, sorgen für neue Herausforderungen, heißt es in der Einladung. Seit 7. August erhebt die USA beim Import einen pauschalen Höchstzollsatz von 15% auf die meisten Produkte mit EU-Ursprung. Das Zoll-Abkommen zwischen den USA und der EU wurde dieser Tage nun endgültig besiegelt – zumindest so endgültig, wie das unter US-Präsident Donald Trump sein kann.

Das Webinar beschäftigt sich vor allem mit der praktischen Anwendung der Ergebnisse aus Sicht von EU-Exporteuren. Es geht demnach um:

  • die exakte Höhe der US-Zusatzzölle
  • die Berechnungsweise
  • Zollwert als Basis für die Berechnung der Zollkosten
  • Zoll-Ausnahmen
  • Wechselwirkungen Zoll und Verrechnungspreise
  • Optimierungsmöglichkeiten für EU-Unternehmen
  • Optimierungsmöglichkeiten für US-Importeure

Auch die Struktur der Zoll-Übereinkunft und ein Überblick über aktuelle und geplante Maßnahmen der US-Administration sind Thema des Webinars.

