Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

Köln/Wien. Die Toyota Kreditbank richtet ihre Führungsstruktur neu aus. Andreas Roterberg wird CFO von Toyota Financial Services in Österreich. Axel Nordieker ist interimistischer Österreich-CEO.

Mehrere Änderungen im Management der Toyota Kreditbank GmbH (TKG) treten laut einer Aussendung zum 1. September 2025 in Kraft:

Andreas Roterberg (57), bislang zuständig für den Finanz- und Risikobereich der TKG, verlasse nach fünf erfolgreichen Jahren die deutsche Organisation und wechselt als CFO & Managing Director Back Office zu Toyota Financial Services Österreich.

Die Verantwortung für den Finanz- und Risikobereich der TKG übernimmt Holger Jeromin (60), stellvertretender Geschäftsführer. Er war u.a. Vorsitzender des globalen Credit Risk Management Functional Committee von Toyota Financial Services.

Ein CEO für Österreich

Axel Nordieker (55), Vice President Operations der Region Europa und Afrika und Managing Director der Toyota Kreditbank GmbH, ist künftig zusätzlich für die Bereiche Kreditentscheidung und Operations zuständig. Nordieker leitete knapp neun Jahre lang das Deutschlandgeschäft der Toyota Kreditbank.

Unterstützt wird Nordieker bei seinen neuen Zusatz-Aufgaben von Pierre-Yves Beaufils (51), der zum Senior Director Kredit und Operations ernannt wird.

Seit dem 1. August nimmt Nordieker zudem interimistisch die Funktion des CEO von Toyota Financial Services Österreich wahr.

Christian Ruben (58) ist weiterhin als CEO der Toyota Kreditbank Gruppe und Senior Vice President für die strategische Ausrichtung, die Governance in der TKG-Gruppe sowie die Marktthemen der Organisation verantwortlich. „Mit dieser Neuausrichtung stärken wir gezielt unsere Governance-Strukturen in der TKG-Gruppe und schaffen optimale Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum sowie eine noch stärkere Markt- und Kundenorientierung in Deutschland und Österreich“, wird Ruben zitiert.