VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing

Philip Hoflehner ©Taylor Wessing

Versicherungen & Dienstleister. Taylor Wessing hat das Insurtech Unternehmen wefox beim 100%igen Erwerb der VMK Versicherungsmakler GmbH beraten. Man will bei der Makler-Betriebsnachfolge ausbauen.

Der Erwerb wird von wefox als wichtiger Meilenstein und klares Signal am österreichischen Markt gesehen, so eine Aussendung: Im Zuge der Übernahme starte wefox in Österreich ein neues Angebot für Makler-Betriebsnachfolge und hat dafür die wefox Austria Holding GmbH als Beteiligungsholding und Schwesterunternehmen der operativen wefox Austria GmbH gegründet – auch diese Gründung wurde von Taylor Wessing rechtlich begleitet.

Know-how für das Portal

Das digitale wefox SaaS Partnerportal bringe Versicherungen, Vertriebspartner und Kunden über einen einfachen Zugang zusammen: Über das Portal betreuen laut den Angaben knapp 300 regionale wefox-Maklerpartner und etwa 700 aktive Versicherungsprofis österreichweit ihre Kunden. VMK nutze als langjähriger wefox Maklerpartner seit 2018 das Partnerportal und bringe nun besonderes Know-how in Form von spezialisierten Versicherungslösungen für ausgewählte Branchen wie Architekten, KFZ-Betriebe, Yachtbesitzer und technische Gewerbe ein.

Das Beratungsteam

Die Beratung von wefox erfolgte durch ein Team unter der Leitung von Taylor Wessing Wien Partner Philip Hoflehner (Corporate). Unterstützt wurde dieser von Partner Allan Hahn, Senior Associate Silvia Schenner und Associate Eda Koc (alle Corporate). Auch Partnerin Karolin Andréewitch-Wallner und Associate Nadja Taneva-Rask (Arbeitsrecht) bzw. Partnerin Michaela Petritz-Klar (Tax), Counsel Verena Stagl (Kartellrecht) sowie Senior Associate Christopher Bakier und Associate Teresa Grünvaldska (IP/IT) waren aktiv.

