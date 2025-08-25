 Open menu
Bildung & Uni, Motor, Tech

E-Mobilität: Motoren und Batterien sollen leichter zerlegt werden

Demontage-Demonstrator (© Fraunhofer IWU)
Demontage-Demonstrator (© Fraunhofer IWU)

Chemnitz. Ein deutsches Konsortium mit Beteiligung von Fraunhofer will die nachhaltige Nutzung von Ressourcen für Elektrofahrzeuge vereinfachen.

Das deutsche Zirkel-Konsortium hat ein Verfahren für eine verbesserte Kreislaufwirtschaft für Elektromotoren und Batterien in Elektrofahrzeugen entwickelt, das die Ressourcennutzung optimieren soll. Im Fokus stehen automatisierte Demontageprozesse für Produkte mit hohem Rohstoffanteil, wie sie in der E-Mobilität üblich sind. Elektromotoren enthalten wertvolle Materialien wie Kupfer, Aluminium und Neodym, deren Rückgewinnung bisher aufwändig und wenig wirtschaftlich war. Die zentrale Innovation besteht darin, das Produktdesign so zu gestalten, dass die spätere Zerlegung bereits berücksichtigt wird.

Die Forschungseinrichtung Fraunhofer IWU hat dafür laut Aussendung einen robotergestützten Demonstrator entwickelt, der Schraubverbindungen automatisch erkennt und löst – selbst in verschmutzten oder abgenutzten Bauteilen. Eine ausführliche Demontageanleitung wurde in praxisnahen Workshops ausgearbeitet, in denen Motoren systematisch zerlegt und die Prozessschritte dokumentiert wurden. Diese Analyse liefert die Grundlage für standardisierte Demontageprozesse im industriellen Maßstab.

Verfahren zur Rückgewinnung

Besonders für die Rückgewinnung von Neodym-Magneten aus Elektromotoren wurden neue Methoden erprobt, darunter mechanische und hydraulische Verfahren zur möglichst intakten Entfernung. Die entwickelte Technologie setzt auf maschinelle Bildverarbeitung und KI, wodurch die Rüstzeiten im Prozess deutlich sinken. Standard-Stereokameras genügen für die Steuerung des Robotersystems, was die Lösung kostengünstig und flexibel macht.

Empfehlungen für Hersteller

Im Projekt habe sich gezeigt, dass erst ein gezieltes Design for Recycling wirtschaftlich tragfähige Kreislaufprozesse ermöglicht; die Erkenntnisse flossen daher direkt in konkrete Empfehlungen für Hersteller und Produktentwickler, um Ressourcen effektiver zu nutzen. Mit dem neuen Ansatz können Batteriespeichersysteme und Motoren künftig weitgehend automatisiert zerlegt und recycelt werden. Das Projekt ist ein Beitrag zum Aufbau nachhaltiger Wertschöpfungsketten in der Elektromobilität.

Im Zirkel-Konsortium sind Industrie und Forschung vertreten, Partner sind unter anderem die Volkswagen AG, Fraunhofer IST sowie federführend die TU Braunschweig. Die Finanzierung erfolgte durch das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Weitere Meldungen:

  1. EU-Projekt zu Elektrofahrzeugen startet mit AT&S und 44 weiteren Partnern
  2. Degressive Abschreibung als Konjunktur-Motor für Deutschland
  3. Neuentwicklung: Fracht-Drohnen sollen 100 kg schwere Lasten befördern
  4. Bergbau-Forschung: Die KI gräbt sich unter die Erde

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Förder-Umstellung der aws soll KMU-Innovationen besser schützen

STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Buch verrät die Geheimnisse der Telefonprofis: Per Call zum Erfolg

Neu in Finanz:

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing

Bankaufsichtsrecht 2025: Tagung am 7. Oktober in Innsbruck

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Kommunalkredit berät Renalfa IPP bei neuer Energie-Finanzierung

Neu in Recht:

LexisNexis: Was Reisenden bei Flug-Ausfall wirklich zusteht

Kanzlei Schiefer tritt respACT bei: „Keine Ideologie, sondern Ökonomie“

Cerha Hempel berät flatex beim Start des Kryptogeschäfts in Österreich

Gleiss Lutz berät Attikon bei strategischer Partnerschaft mit Astorg

Was Unternehmen beim Einsatz von KI-Agenten rechtlich beachten müssen

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Verstärkung für Steuerberater: Gefördertes Projekt von waff und ASW

Dänemark senkt Steuer auf Bücher radikal, Österreich soll nachziehen

Neuer Zertifikats-Lehrgang Group Tax Manager:in für Konzern-Steuerprofis

Neu in Bildung/Uni:

Wenn Tiere zu Influencern werden: Der mutigen Gans gehört die Welt

Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold

Uni Innsbruck nimmt Archiv des Forums Alpbach unter die Lupe

Science Talk: Kinderbuch vom Physiker, Freude an Uni Wien und Montanuni, neue Preise

Uni Innsbruck bietet jetzt Quantencomputer für alle Studierenden

Neu in Personalia:

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele

VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing

Cerha Hempel berät flatex beim Start des Kryptogeschäfts in Österreich

Was Unternehmen beim Einsatz von KI-Agenten rechtlich beachten müssen