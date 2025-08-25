 Open menu
Business, Tools

Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele

Wien. Eine Studie zeigt die möglichen Folgen des Einsatzes von KI-Agenten, die eigenständig gewisse Aufgaben übernehmen können.

Der Einsatz von KI-Agenten in Unternehmen nimmt deutlich zu und verändert sowohl den Aufgabenbereich der Finanzvorstände als auch die Struktur der Belegschaft. Eine aktuelle Studie von Salesforce, einem Anbieter von CRM-Software, zeigt eine andere Haltung der CFOs in Bezug auf KI: Während vor 5 Jahren eine vorsichtige Strategie dominierte, investieren heute die meisten CFOs gezielt in KI-Lösungen und insbesondere in agentenbasierte Systeme.

Was sind KI-Agenten?

KI-Agenten sind Systeme, die eigenständig Aufgaben erfüllen – mittels KI analysieren sie vorhandene Daten und treffen selbst Entscheidungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens. Zurück zur Studie: Fast drei Viertel der Finanzvorstände erwarten aufgrund des Einsatzes solcher KI-Agenten nicht nur eine Kostenreduktion, sondern auch Umsatzsteigerungen und tiefgreifende Veränderungen ihrer Geschäftsmodelle. Besonders im Bereich der Risikobewertung und bei strategischen Entscheidungen kommt KI laut Umfragen verstärkt zum Einsatz. Im Durchschnitt fließen rund 29 Prozent des KI-Budgets speziell in die Entwicklung und Integration von KI-Agenten. Eine Mehrheit sieht darin eine zentrale Voraussetzung, um im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben.

Auch die Bewertung des Return on Investment verändert sich: CFOs berücksichtigen nicht mehr ausschließlich kurzfristige finanzielle Kennzahlen, sondern messen den Erfolg an einem breiteren Set von Geschäftsergebnissen. Die Umstellung auf KI-Agenten führe dazu, dass traditionelle Routinetätigkeiten zunehmend automatisiert und strategische Aufgaben in den Vordergrund rücken, heißt es in einer Aussendung von Salesforce.

Einsatz im HR-Bereich

Im Personalbereich wiederum erwarten HR-Leiter, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre bis zu ein Viertel der Belegschaft neu eingesetzt wird, da die Integration von digitaler Arbeit mit einem Zuwachs an Produktivität von 30 Prozent einhergehen soll. Viele Unternehmen setzen daher verstärkt auf Umschulungs- und Weiterbildungsprogramme, um Mitarbeitende für neue Aufgaben zu qualifizieren.

Gleichzeitig werde deutlich, dass neben technischen Fähigkeiten insbesondere soziale Kompetenzen und Kollaborationsfähigkeit gefragt bleiben. Trotz der zu erwartenden Verschiebung hin zu einer gemischten Belegschaft aus Menschen und Agenten haben bis dato 85 Prozent der Unternehmen noch keine KI-Agenten in ihre täglichen Arbeitsabläufe implementiert; außerdem ist sich ein Großteil der Mitarbeitenden ist sich über die bevorstehenden Veränderungen noch nicht im Klaren.

Zahlen aus der Salesforce-Studie

  • 73 Prozent der CFOs in der EMEA-Region verfolgten vor fünf Jahren eine konservative KI-Strategie, heute sind es nur noch 3 Prozent.
  • Weltweit investieren CFOs im Schnitt 29 Prozent ihres KI-Gesamtbudgets speziell in KI-Agenten.
  • 70 Prozent der CFOs sind überzeugt, dass KI-Agenten nicht nur Kosten senken, sondern auch den Umsatz steigern werden, 72 Prozent setzen KI-Agenten für Risikobewertung und wichtige Entscheidungen ein.
  • 74 Prozent der CFOs erwarten, dass KI-Agenten sowohl Kosten senken als auch den Unternehmensumsatz steigern und 61 Prozent meinen, dass KI-Agenten die Art und Weise verändern, wie sie den ROI technologischer Investitionen bewerten.

Weitere Meldungen:

  1. Was Unternehmen beim Einsatz von KI-Agenten rechtlich beachten müssen
  2. Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold
  3. IT-Systemhaus ACP übernimmt Field-Service-Anbieter danubIX
  4. WienIT lässt die Postzusteller nach intelligentem Algorithmus rollen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Förder-Umstellung der aws soll KMU-Innovationen besser schützen

STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Buch verrät die Geheimnisse der Telefonprofis: Per Call zum Erfolg

Neu in Finanz:

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing

Bankaufsichtsrecht 2025: Tagung am 7. Oktober in Innsbruck

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Kommunalkredit berät Renalfa IPP bei neuer Energie-Finanzierung

Neu in Recht:

LexisNexis: Was Reisenden bei Flug-Ausfall wirklich zusteht

Kanzlei Schiefer tritt respACT bei: „Keine Ideologie, sondern Ökonomie“

Cerha Hempel berät flatex beim Start des Kryptogeschäfts in Österreich

Gleiss Lutz berät Attikon bei strategischer Partnerschaft mit Astorg

Was Unternehmen beim Einsatz von KI-Agenten rechtlich beachten müssen

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Verstärkung für Steuerberater: Gefördertes Projekt von waff und ASW

Dänemark senkt Steuer auf Bücher radikal, Österreich soll nachziehen

Neuer Zertifikats-Lehrgang Group Tax Manager:in für Konzern-Steuerprofis

Neu in Bildung/Uni:

Wenn Tiere zu Influencern werden: Der mutigen Gans gehört die Welt

Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold

Uni Innsbruck nimmt Archiv des Forums Alpbach unter die Lupe

Science Talk: Kinderbuch vom Physiker, Freude an Uni Wien und Montanuni, neue Preise

Uni Innsbruck bietet jetzt Quantencomputer für alle Studierenden

Neu in Personalia:

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele

VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing

Cerha Hempel berät flatex beim Start des Kryptogeschäfts in Österreich

Was Unternehmen beim Einsatz von KI-Agenten rechtlich beachten müssen