 Open menu
Business, Recht, Steuer

Kanzlei Schiefer tritt respACT bei: „Keine Ideologie, sondern Ökonomie“

Maximilian Augustin, Daniela Knieling, Christian Richter-Schöller, Gabriela Maria Straka, Maria Troger ©Schiefer Rechtsanwälte GmbH / Gabriela Simic

Österreich. Schiefer Rechtsanwälte wird Mitglied bei respACT, einem Verein für nachhaltige Entwicklung. Auch andere Kanzleien sind dabei: Transformation sei nicht Ideologie, sondern Ökonomie.

Die Vereinigung respACT – austrian business council for sustainable development begrüßt Kanzlei Schiefer Rechtsanwälte (spezialisiert auf Vergaberecht) als neues Mitglied im österreichweiten Unternehmensnetzwerk für nachhaltige Entwicklung, so eine Aussendung. Aktuell hat respACT laut eigenen Angaben rund 450 Unternehmen als Mitglieder, von A wie AbbVie bis Z wie Zumtobel.

Gemeinsam grüner werden

Mit ihrem Beitritt bekenne sich Schiefer zu verantwortungsvoller Unternehmensführung, rechtlicher Transparenz und nachhaltigem Wirtschaften. Schiefer Rechtsanwälte bringe umfassende Erfahrung an der Schnittstelle von Vergaberecht und Transformationsrecht mit. Zu den Schwerpunkten im Transformationsrecht gehören resiliente Lieferketten, grüne Finanzierung, Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung.

Kanzlei Schiefer ist nicht die erste Anwaltskanzlei, die bei respACT an Bord gegangen ist. Auf der Mitgliederliste steht u.a. auch die Wirtschaftskanzleien Binder Grösswang, CMS und Dorda, die Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsberatungsgruppe LeitnerLeitner, außerdem BDO Austria, Deloitte, KPMG und mehr. Auch der auf Rechts- und Steuerinformationen spezialisierte Fachverlag Manz ist bei respACT Mitglied.

Es geht nicht um Ideologie, sondern um Ökonomie

„Für uns ist Transformation keine Ideologie, sondern Ökonomie. Dass öffentliche Auftraggeber und private Unternehmen auf resiliente Lieferketten, regionale Wertschöpfung und zirkuläres Design setzen, ist wirtschaftlich und gesellschaftlich unverzichtbar“, wird in der Aussendung Martin Schiefer zitiert, Gründungspartner von Schiefer Rechtsanwälte.

Als Mitglied von respACT möchte die Kanzlei ihre rechtliche Kompetenz gezielt einsetzen, um Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit fundiert zu begleiten, heißt es weiter – mit besonderem Fokus auf rechtssichere Gestaltungsspielräume für nachhaltige Strategien und Geschäftsmodelle.

„Wir freuen uns sehr, mit Schiefer Rechtsanwälte einen Partner in unserem Netzwerk willkommen zu heißen, der mit juristischer Expertise und strategischem Weitblick einen wichtigen Beitrag zu verantwortungsvollem Wirtschaften leistet“, so Daniela Knieling, Geschäftsführerin von respACT .

Auf dem Foto: Maximilian Augustin (Leitung Kommunikation, respACT); Daniela Knieling (Geschäftsführerin, respACT); Christian Richter-Schöller (Partner bei Schiefer Rechtsanwälte); Gabriela Maria Straka (Vorstandsmitglied respACT, Chefredakteurin MANZ Nachhaltigkeit); Maria Troger (Partner bei Schiefer Rechtsanwälte GmbH).

Weitere Meldungen:

  1. ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair
  2. Verstärkung für Steuerberater: Gefördertes Projekt von waff und ASW
  3. Gleiss Lutz berät Attikon bei strategischer Partnerschaft mit Astorg
  4. Was Unternehmen beim Einsatz von KI-Agenten rechtlich beachten müssen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Förder-Umstellung der aws soll KMU-Innovationen besser schützen

STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Buch verrät die Geheimnisse der Telefonprofis: Per Call zum Erfolg

Neu in Finanz:

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing

Bankaufsichtsrecht 2025: Tagung am 7. Oktober in Innsbruck

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Kommunalkredit berät Renalfa IPP bei neuer Energie-Finanzierung

Neu in Recht:

LexisNexis: Was Reisenden bei Flug-Ausfall wirklich zusteht

Kanzlei Schiefer tritt respACT bei: „Keine Ideologie, sondern Ökonomie“

Cerha Hempel berät flatex beim Start des Kryptogeschäfts in Österreich

Gleiss Lutz berät Attikon bei strategischer Partnerschaft mit Astorg

Was Unternehmen beim Einsatz von KI-Agenten rechtlich beachten müssen

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Verstärkung für Steuerberater: Gefördertes Projekt von waff und ASW

Dänemark senkt Steuer auf Bücher radikal, Österreich soll nachziehen

Neuer Zertifikats-Lehrgang Group Tax Manager:in für Konzern-Steuerprofis

Neu in Bildung/Uni:

Wenn Tiere zu Influencern werden: Der mutigen Gans gehört die Welt

Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold

Uni Innsbruck nimmt Archiv des Forums Alpbach unter die Lupe

Science Talk: Kinderbuch vom Physiker, Freude an Uni Wien und Montanuni, neue Preise

Uni Innsbruck bietet jetzt Quantencomputer für alle Studierenden

Neu in Personalia:

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele

VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing

Cerha Hempel berät flatex beim Start des Kryptogeschäfts in Österreich

Was Unternehmen beim Einsatz von KI-Agenten rechtlich beachten müssen