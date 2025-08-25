Kanzlei Schiefer tritt respACT bei: „Keine Ideologie, sondern Ökonomie“

Österreich. Schiefer Rechtsanwälte wird Mitglied bei respACT, einem Verein für nachhaltige Entwicklung. Auch andere Kanzleien sind dabei: Transformation sei nicht Ideologie, sondern Ökonomie.

Die Vereinigung respACT – austrian business council for sustainable development begrüßt Kanzlei Schiefer Rechtsanwälte (spezialisiert auf Vergaberecht) als neues Mitglied im österreichweiten Unternehmensnetzwerk für nachhaltige Entwicklung, so eine Aussendung. Aktuell hat respACT laut eigenen Angaben rund 450 Unternehmen als Mitglieder, von A wie AbbVie bis Z wie Zumtobel.

Gemeinsam grüner werden

Mit ihrem Beitritt bekenne sich Schiefer zu verantwortungsvoller Unternehmensführung, rechtlicher Transparenz und nachhaltigem Wirtschaften. Schiefer Rechtsanwälte bringe umfassende Erfahrung an der Schnittstelle von Vergaberecht und Transformationsrecht mit. Zu den Schwerpunkten im Transformationsrecht gehören resiliente Lieferketten, grüne Finanzierung, Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung.

Kanzlei Schiefer ist nicht die erste Anwaltskanzlei, die bei respACT an Bord gegangen ist. Auf der Mitgliederliste steht u.a. auch die Wirtschaftskanzleien Binder Grösswang, CMS und Dorda, die Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsberatungsgruppe LeitnerLeitner, außerdem BDO Austria, Deloitte, KPMG und mehr. Auch der auf Rechts- und Steuerinformationen spezialisierte Fachverlag Manz ist bei respACT Mitglied.

Es geht nicht um Ideologie, sondern um Ökonomie

„Für uns ist Transformation keine Ideologie, sondern Ökonomie. Dass öffentliche Auftraggeber und private Unternehmen auf resiliente Lieferketten, regionale Wertschöpfung und zirkuläres Design setzen, ist wirtschaftlich und gesellschaftlich unverzichtbar“, wird in der Aussendung Martin Schiefer zitiert, Gründungspartner von Schiefer Rechtsanwälte.

Als Mitglied von respACT möchte die Kanzlei ihre rechtliche Kompetenz gezielt einsetzen, um Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit fundiert zu begleiten, heißt es weiter – mit besonderem Fokus auf rechtssichere Gestaltungsspielräume für nachhaltige Strategien und Geschäftsmodelle.

„Wir freuen uns sehr, mit Schiefer Rechtsanwälte einen Partner in unserem Netzwerk willkommen zu heißen, der mit juristischer Expertise und strategischem Weitblick einen wichtigen Beitrag zu verantwortungsvollem Wirtschaften leistet“, so Daniela Knieling, Geschäftsführerin von respACT .

Auf dem Foto: Maximilian Augustin (Leitung Kommunikation, respACT); Daniela Knieling (Geschäftsführerin, respACT); Christian Richter-Schöller (Partner bei Schiefer Rechtsanwälte); Gabriela Maria Straka (Vorstandsmitglied respACT, Chefredakteurin MANZ Nachhaltigkeit); Maria Troger (Partner bei Schiefer Rechtsanwälte GmbH).