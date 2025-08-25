 Open menu
ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Immobilien & Institutionen. Carmen Sandler, Real Estate Associate bei Nuveen Austria, hat die Position des ULI Austria Young Leader Chairs übernommen.

Das Urban Land Institute (ULI) ist eine weltweite Forschungs- und Bildungsorganisation, der Stand der Mitglieder liegt aktuell laut den Angaben bei mehr als 45.000. In Österreich wurde nun Carmen Sandler zur neuen ULI Young Leader Co-Chair ernannt, so eine Aussendung: Sie ist Real Estate Associate bei Nuveen Austria und hat ihre Position zum 1. Juli 2025 übernommen.

Sandler tritt damit die Nachfolge von Vittorio Salvadori, Business Development Manager bei CREE Buildings an. Die neue Co-Chair verfüge über umfangreiche Erfahrung im Bereich Real Estate Transaction Management sowie Corporate Finance.

„Junge Generation sichtbar vertreten“

Sandler wird zitiert: „Für mich steht ist das ULI Young Leader-Netzwerk ein Think Tank für die Zukunft unserer Städte – eine Plattform, die Real Estate Young Professionals der Immobilienbranche Raum für Austausch über Entwicklungspotenziale, nachhaltige Transformation und urbane Lebensqualität bietet.“

Sie möchte in ihrer Rolle als Co-Chair aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich Einzelhandel und Logistik in urbanen Räumen in den Fokus rücken und auf Handlungsmöglichkeiten für Städte, Händler und Investoren eingehen, heißt es weiter. Außerdem möchte Sandler „aktiv dazu beitragen, das Netzwerk der Young Leader in Österreich weiter auszubauen. Ziel ist es, unsere Perspektiven durch den Austausch fachübergreifender Expertise zu erweitern und innovative Ideen in die Praxis zu bringen.”

Birgit Kraml, ULI Austria Chair und Partnerin bei Wirtschaftskanzlei DLA Piper: „Wir freuen uns sehr, Carmen Sandler als neuen Chair der ULI Young Leader in Österreich begrüßen zu dürfen. Mit ihr haben wir eine hochengagierte Persönlichkeit gewonnen. In ihrer neuen Rolle erhält Carmen die Möglichkeit, ihre Leadership-Kompetenzen einzubringen und die Interessen der jungen Generation im ULI sichtbar zu vertreten.“ Ihr besonderer Dank gelte Vittorio Salvadori, der sich mit großem Engagement für den Ausbau und die Weiterentwicklung der ULI Young Leader-Aktivitäten in Österreich eingesetzt habe.

