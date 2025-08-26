Heiler für Auto-Raser gesucht: KFV sucht wechselwillige Psychologen

Akademische Jobs & Portale. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) sucht per Recruiting-Kampagne Verstärkung: Mehrphasenausbildung und Verkehrscoaching erhöhen den Bedarf an Verkehrspsychologen.

Die KFV Sicherheit-Service GmbH hat laut einer Ankündigung eine österreichweite Recruiting-Kampagne zur Gewinnung von Psycholog:innen für verkehrspsychologische Dienstleistungen gestartet. Unter dem Titel „Bring dein Wissen auf die Straße“ richte man sich an Berufseinsteiger:innen und Fachkräfte, die in die Verkehrspsychologie wechseln wollen.

Karriere im Verkehr, abseits der klinischen Psychologie

Insbesondere im Rahmen der Mehrphasenausbildung und des Verkehrscoachings steigt der Bedarf an psychologischer Expertise, so das KFV. Dafür hat man die Website psychologie.kfv.at gestartet, die Aufgabenbereiche, Anforderungen und Karrierewege beleuchten soll – und mit Slogans wie „Du kannst Adrenalin-Junkies entwöhnen?“ die Aufgabe auf den Punkt bringt. Dazu gibt es ein Kampagnenvideo mit drei Psycholog:innen der KFV Sicherheit-Service GmbH und Kurzclips für Social Media.